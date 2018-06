Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A gyenge forint visszavág - özönlenek hozzánk a szomszédok

A bevásárlóturizmus a bolti ártól, a valutaárfolyamtól és a benzinköltségtől függ . Meg is fordult a közelmúltban az irány: mi kevesebbet megyünk külhoni boltba, a szomszédok viszont nekilódultak. Pedig 2018 elején még élénk volt a magyar bevásárlóturizmus - értékel a blokkk.com.

Az idei első negyedévében a bevásárlási céllal külföldre utazó magyarok 25 milliárd forintot költöttek a határon túli boltokban. Ez negyedével több, mint amennyi pénzt a külhoni boltokban hagytak a magyar vásárlók egy évvel korábban. A korábbi évek negyedéves mérlegeit nézve kiderül, hogy ennyit még nem költöttünk ebben a három hónapos időszakban külföldön, öt évvel ezelőtt pedig még csak az összeg felénél tartottunk, tehát megkétszereződött a bevásárlóturizmus - olvasható a portálon.

Az éves mérlegeket nézve is, hiszen nagyságrendjét nézve az elmúlt években nagyot ugrott a magyarok bevásárlóturizmusa, közel kétszeresére:

Magyar bevásárlóturizmus (milliárd forint) Év 2013 2014 2015 2016 2017 Változás (2017-2013)

Vásárlás egynapos utakon

54 55 58 86 103 + 49

Forrás: KSH, blokkk.com

Még mindig a sógorék boltja a legvonzóbb

A határokon túlra bevásárolni induló magyarok legvonzóbb úticélja eddig Ausztria volt. 2018 első negyedévében 16 milliárd forintot hagytak az osztrák boltokban a magyar bevásárlóturisták, ami az összes külföldi boltokban elköltött pénz kétharmada. Szlovákiában 3, Szerbiában 2 milliárd forint feletti összegben költekeztek a magyarok ebben a negyedéves időszakban.

Az elmúlt években a bevásárlási úticélok között Ausztria volt mindig is a legnépszerűbb, a több éven keresztül második szlovák viszonylatot viszont mára lekörözték a szerb boltosok (vagy piacosok):

Célországokban elköltött pénz (egynapos út, I. negyedév, milliárd Ft) Ország 2013 2014 2015 2016 2017 Ausztria 26 26 28 41 48 Szerbia 3 5 4 14 17 Szlovákia 15 11 11 12 15 Ukrajna 3 4 5 6 6 Szlovénia 1 2 2 3 5 Románia 3 3 3 5 5 Horvátország 1 1 1 1 2,2

Forrás: KSH, blokkk.com

Fordult a kocka

A közelmúltban legyengült forint alaposan felforgatja majd a bevásárlóturizmust is. Ez mindig is így volt, a vásárlók bankárokat megszégyenítő pontossággal latolgatják, mikor hol érdemes vásárolni. Az erősebb forint felfelé tolja, a gyengébb pedig lefelé húzza a magyarok bevásárlóturistáskodását.

A blokkk.com szerint most is ez várható, így a korábbi lendület alábbhagy, minden bizonnyal csökkenni fog a határokon túlra irányuló bevásárlóturizmus. Az üzemanyagok drágulása sem kedvez a kiruccanásoknak. Fordult a kocka, lefelé fog majd mutatni a mérleg nyelve.

A legfrissebb piaci információk szerint már meg is indult a külföldi bevásárlóturisták rohama a magyar boltokba. Ez érthető is, hiszen minden nemzet vásárlója szemfüles, főleg, ha van is pénze a költekezésre.

A 2018 első negyedévi adatokból azonban nyilván még nem olvasható ki a friss fordulat, akkor még nem változtak a valutaárfolyamok. Ebben a három hónapban a bevásárlási céllal Magyarországra érkezett bevásárlóturisták 40 milliárd forintot költöttek el a hazai boltokban. Ez nagyságrendjét nézve hasonló összeg, mint a korábbi időszakban, a magyarok kifelé irányuló bevásárlóturizmusával szemben fordított irányban ekkor nem volt változás.

Az elmúlt öt esztendőt nézve egyébként 130 milliárd forintról közel 180 milliárd forintra nőtt a külföldiek bevásárlóturizmusa, ami egyharmadnyi növekedést jelent, tehát kisebb megugrást a magyarok kinti bevásárlásaihoz képest. A legtöbbet a szlovákok jönnek a magyar boltokba bevásárolni, 2017-ben 56 milliárd forintot költöttek nálunk. Ennél nem sokkal kevesebb az osztrákok költekezése, ami 51 milliárd forint volt. Hát ez most majd több is lesz - jósolja a kereskedelmi szakportál.

