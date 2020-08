A Hyperjet száguld, a minisztérium szerint nincs engedélye

Az idei szezonban is működik a Hyperjet nevű, 30 perces "extrém élményt" kínáló hajó a Balatonon. Egy képviselői kérdésre válaszolva az ITM most ismét azt közölte, hogy a hajó üzemeltetője nem kért és nem kapott üzemeltetési engedélyt a tóra vonatkozóan.

Tavaly óta visszatérő téma a minisztereknek benyújtott képviselői kérdésekben a Hyperjet elnevezésű, nagy teljesítményű - egyesek szerint hangos és nem a Balatonra való - hajó üzemeltetése, hogy arra ki adott engedélyt, az illetékes hatóságok ellenőrizték-e.

A hajózási hatósági ügyekben illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tavaly úgy ítélte meg, hogy a hajó üzemeltetőjének nincs engedélye, míg a Belügyminisztérium (BM) szerint a Hyperjet nagyhajó, így arra a kisgéphajóra vonatkozó balatoni üzemeltetési korlátozás nem terjed ki, arra nem kell engedélyt kérni a hajózási hatóságtól.

Áremelés

A Hyperjet az idei szezonban is közlekedik, a honlapja szerint "extrém jethajózást és adrenalin bombát" kínál Siófok kikötőjéből indulva és oda visszatérve, a 30 perces út ára személyenként 8000 forint (tavaly 7000 forint volt).

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció (DK) parlamenti képviselője a közelmúltban írásbeli kérdést nyújtott be Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek, hogy megtudja, az illetékes fővárosi kormányhivatal adott-e engedélyt 2020-ra a vízi jármű balatoni használatára?

"A Hyperjet nevű személyszállító kishajó üzemeltetője a Balatonra vonatkozó üzemeltetési engedélyt - Budapest Főváros Kormányhivatalától, mint hatáskörrel rendelkező hajózási hatóságtól - eddig nem kért és nem kapott - válaszolta a kérdésre Schanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára.

A vízi közlekedésről szóló törvény alapján a Balatonon belső égésű motorral hajtott kishajót és csónakot üzemeltetni tilos, kivéve a hajózási hatóság által kiadott üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízijárművek esetében.

Kicsi vagy nagy?

A Hyperjetet üzemeltető Koller Tibor egyéni vállalkozó azonban azt mondta februárban a Népszavának, hogy szerinte a Hyperjet nem kishajó. "24 embert tud szállítani, márpedig a 12 fősnél nagyobb hajókat személyhajónak sorolja be a törvény. Az üzemeltetési engedély feltételeit szabályozó 2003-as kormányrendelet alapján pedig a személyhajó nagyhajónak számít. Így nem volt szükség a minisztérium által említett engedélyre, elegendő volt a közforgalmú személyszállításra vonatkozó hajózási engedély. Vagyis a hajózási hatóság figyelmen kívül hagyta a mentesítésünket, így jogszerűen működtünk tavaly nyáron" - nyilatkozta a lapnak az üzemeltető, aki korábban még "normál személyszállító kishajónak" nevezte a Hyperjetet. (A közforgalmú személyszállítással kapcsolatban kifogásként merülhet fel az, hogy a Hyperjet nem két földrajzi hely között szállítja közlekedési eszközzel az embereket, hanem Siófokról fut ki a vízre, és oda is tér vissza. Az üzemeltető honlapján idén már az is olvasható, hogy 2020. júliustól "gyorshajó járatokat" indít Siófokról Tihanyba, illetve Balatonfüredre, de ennek menetrendjéről nincs információ sem a honlapján, sem a Facebook-oldalán.)

A vízirendészet nem talált szabálytalanságot

A tavalyi szezon után az is kiderült a belügyminiszter egyik államtitkárának válaszából, hogy a hajót a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság többször ellenőrizte, és ezek során szabálysértést nem észlelt. Vadai Ágnes azt is tudni szerette volna, hogy milyen ellenőrzéseket végez és ilyenkor milyen dokumentumokat kér el a balatoni vízirendészet a tavon működő vízi járművek esetében.

"A vízijárművek ellenőrzése során a jármű használata függvényében kötelezően a fedélzeten tartandó okmányokat lehet ellenőrizni" - írta válaszában Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára. - "A jogszabályok a hajó méretétől, besorolásától, használati módjától és a közlekedési vízterület helyétől függően határozzák meg tételesen, hogy egy adott vízijárműnek a közlekedése vagy munkavégzése során, mely okmányokat kell a hajón tartani, és az ellenőrzésre jogosult hatóság tagjának kérésére bemutatni." (Az államtitkár válaszában nem írta le az engedély szót, ami feltételezhetően érdekelte volna a DK-s képviselőt.)

Vadai Ágnes ezek után azt kérdezte a belügyminiszternek címezve, hogy mely jogszabályok határozzák meg, hogy milyen okmányokat kell a hajón tartani, és az ellenőrzésre jogosult hatóság tagjának kérésére bemutatni? Kontrát Károly ismét lényegre törő választ adott: "a víziközlekedéssel összefüggő jogszabályok határozzák meg, hogy milyen okmányokat kell a hajón tartani és az ellenőrzésre jogosult hatóság tagjának kérésére bemutatni".