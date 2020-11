A járvány a vidéki szórakozóhelyeket is megöli

Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a vidéki szórakozóhelyek. A Covid-19 járvány miatti tavaszi zárvatartások után a nyár ugyan fellendülést hozott, a pandémia második hulláma azonban újabb csapást jelent a szektorra. Az éjszakai klubok nyitvatartása ráadásul etikai kérdéseket is felvet.

A vidéki szórakozóhelyek is teljesen ki vannak téve a koronavírus-járvány okozta nehézségeknek. Fokozottan ügyelniük kell a vendégek biztonságára, de az alkalmazottaikról való gondoskodás is fontos szempont. A veszteségek minimalizálása és a bezárás elkerülése pedig csak tetézi a gondjaikat.

"Tavasszal kezdődtek a problémák, amikor a Covid-19 veszélyhelyzet miatt egyik napról a másikra teljesen be kellett zárnunk, és az azt követő 2,5-3 hónapban nem jöhettek a vendégek. Igen nehéz szívvel, de erre az időszakra meg kellett válnunk a munkatársaink javától, 22 főtől.

Őket szerencsére az újranyitást követően ismét foglalkoztatni tudtuk, és egy-két kivételtől eltekintve a régi gárdával kezdhettük meg a nyarat' - mondta el kérdésünkre Hankó Vanda, Miskolc egyik legnagyobb szórakozóhelye, a Helynekem tulajdonosa. Az üzletasszony az utóbbi időszak több nehézségéről is beszámolt:

Tavasszal a bevételeink szinte teljesen megszűntek, több kiadásunk viszont megmaradt, mint például a bérleti díj, melyre később kaptunk ugyan kedvezményt az önkormányzattól, de jobb lett volna, ha korábban érkezik a segítség. A nyár kissé feledtetni tudta a problémákat, némiképp sikerült visszazökkennünk a régi kerékvágásban, de aztán jött az ősz és a járvány ismét fellángolt. Innentől a forgalmunk jelentősen visszaesett, így nem maradt más választásunk, be kellett zárnunk. Csupán havi egy-két alkalommal nyitunk ki, egy koncert erejéig, hogy ezzel is csökkentsük a veszteséget. Ezen rendezvényeken dolgozik a teljes gárda, viszont már csak egy öt fős alapcsapatot tartunk a napi teendők elvégzésére. Adtunk be pályázatot anyagi támogatásra, amelyre most igen nagy szükségünk van a megmaradáshoz, de ennek még nincs eredménye.

A járványhelyzet kezeléséről

"Tudjuk, hogy a nyitvatartásunk felvet etikai kérdéseket a vendégeink egészségének veszélyeztetésével kapcsolatban. Mi felelősnek érezzük magunkat a látogatóinkért, és úgy véljük, muszáj gondolnunk az alkalmazottaink megélhetésére is. Biztonságot kívánunk nyújtani, ezért is betartjuk és betartatjuk az érvényes járványügyi előírásokat" - mondta el Hankó Vanda a Napi.hu. Arról is beszélt, hogy A Helynekemben nem tartózkodhat ötszáz főnél több ember és nem jöhet be senki maszk nélkül az épületbe. "Amennyiben nincs maszkja, mi biztosítjuk azt. Bent is kötelező az arcvédő használata, kivétel ez alól, aki éppen fogyaszt, vagy a színpadon szerepel. Este 11 órára kiürítjük a helyet, később már csak a személyzet lehet bent" - magyarázta a szórakozóhely vezetője.

Nem egyszerű a szabályozás betartatása, de elmondható, hogy a vendégeink jól fogadták az előírásokat. Szívünkön viseljük az alkalmazottaink megélhetését is, számukra nagyon fontos ez a havi pár nap munkalehetőség - tájékoztatta a Napi.hu-t Hankó Vanda.

Máshol sem egyszerűbb

Egy kisvárosi, nagy múltú, több mint ezer ember befogadására alkalmas szórakozóhely tulajdonosát is megkerestük az ügyben. Az vállalkozó nevét ugyan nem vállalta, viszont szívesen nyilatkozott lapunknak.

"Minden szombaton nyitva tartunk, a járvány alatt délután 5 órától 11-ig vagyunk látogathatók. A vendégeim száma messze elmarad a korábbiaktól, az 500 főt sem éri el, így nem tudom nyereségesen üzemeltetni a helyet. Kevesen érkeznek hozzánk, az emberek aggódnak a vírustól. Nagyon nehéz számunkra a maszkviselés betartatása is. Az ok, ami miatt még nyitva vagyunk, az az, hogy aggódom az alkalmazottaim megélhetéséért. Van, aki már több mint 25 éve nekem dolgozik, felelősnek érzem magam miattuk. Ha bezárnám a diszkót, ezek az emberek és a családjaik kilátástalan helyzetbe kerülnének, ezért nem is fogok elengedni senkit. Más vállalkozásaim szerencsére korábban szép nyereséget termeltek, abból a profitból tartom most fel a klubomat" - ismertette a helyzetét.

A vállalkozó beszámolt nekünk egy hozzátartozója esetéről is, aki idén júniusban vette át minimum egy évre egy szórakozóhely üzemeltetését Budapesten. Az ingatlan bérleti díja havi 600 ezer forint, szeptemberben viszont a járvány miatt be kényszerült zárni, a bérleti költséget viszont továbbra is fizetni kell.