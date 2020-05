A járvány alatt hirtelen sok lett a műanyag csomagolás - petíció indult a betiltásért

A kormány váratlanul visszavonta azt a törvényjavaslatot, amely 2021. január elsejétől betiltotta volna Magyarországon az egyszer használatos műanyagokat, és a biológiailag lebomló műanyagból készült zacskók forgalomba hozatalát is. A Greenpeace után a momentumos Cseh Katalin is petíciót indított ezen műanyagok mielőbbi betiltása érdekében.

A kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes május 12-én nyújtotta be a parlamentnek az egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának betiltásáról szóló törvényjavaslatot, majd azt május 19-én indoklás nélkül vissza is vonta. Ezen műanyagok betiltása európai uniós kötelezettsége is Magyarországnak.

Jelentős mennyiségű műanyagot vonnának ki a forgalomból

A visszavonás váratlannak mondható, hisz a törvényjavaslat tárgyalása szerepelt az Országgyűlés szerdai napirendjén, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) pedig kedden azt közölte az MTI-vel, hogy a száműzendő anyagok egy részének van megfelelő alternatívája.

A törvényjavaslat megtiltja 2021. január 1-től egyebek mellett az eldobható műanyag étkezési eszközök, valamint a könnyű és nagyon könnyű, ezen belül a biológiailag lebomló műanyagból készült szatyrok forgalomba hozatalát. Éves szinten több mint tízezer tonnányi terméket érinthet a tilalom. A javaslat elfogadása esetén az azonnali, új megoldásokra szoruló szektorok között a CSAOSZ főtitkára példaként a gyorsétkeztetést, az étel-házhozszállítást, a cateringet, az italautomata üzemeltetést és a kiskereskedelmet említette.

Aláírásgyűjtés indult a betiltásért

Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője szerdán elindított egy petíciót azért, hogy Magyarországon a világ több mint 60 országához hasonlóan, tiltsák be az egyszer használatos műanyagokat - jelentette be a párt. "A probléma nagyon súlyos, és mindannyiunkat érint: hazánkban már a budapesti csapvízben is megtalálhatók a műanyag-részecskék, és a Dunában is egyre több a mikroműanyag. Ha betiltják a teljesen fölösleges műanyag-szívószálakat és a könnyen helyettesíthető nejlonszatyrokat, azzal több száz tonna újrahasznosíthatatlan hulladéktól mentették volna meg az országot és a környezetet. Már nem a távoli jövőről van szó, hanem a saját életünk védelméről!" - írja felhívásában a politikus. (A Greenpeace Magyarország környezetvédő szervezet is elindította a műanyag-szemetelés ellenes petícióját, ezen már több mint 243 ezer aláírás gyűlt össze.)

Járvány alatt több műanyagot használunk

A Magyarországon évente forgalomban lévő 350 ezer tonnányi műanyag csomagolás 2-3 százalékát érintené a forgalmazási tilalom, ha az eddig ismertté vált formájában vezetnék be a CSAOSZ szerint. Ez évi 7-9 ezer tonna, de a koronavírus-járvány miatt gyakoribb lett az ételkiszállítás és több műanyag zacskó is fogy, ezért 2020 végére ez a mennyiség akár 10 ezer tonna fölé is nőhet - írta keddi közleményében Nagy Miklós, a CSAOSZ főtitkára. Az oxidatív úton lebomló műanyagok, valamint a polisztirol alapú ételdobozok, étkezési eszközök tilalma ellen a szakma sem emel kifogást, mert ezeknek léteznek optimális helyettesítői.

A súlyosan környezetterhelő műanyagok kiváltása 90 százalékban papírral, kisebb részben pedig komposztálható műanyaggal történik - mutatott rá Markos András, a Hesse Trade Kft. ügyvezetője.

A törvénytervezet ismertetésekor Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára elmondta, hogy a tiltás körébe vont termékeket gyártó cégeknek 2020-tól évente 5 milliárd forintot biztosítanának technológiaváltásra, gépek beszerzésére - írta az MTI.