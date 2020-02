A járvány miatt a magyar szakszervezetek asztalra csaptak

Miközben a sajtóban a Magyarországon még nem megjelent koronavírussal rengeteget foglalkoznak, az itthon valós veszélyt jelentő influenza-járványról alig esik szó. A szakszervezetek szerint a munkáltatók nem veszik figyelembe, ha a dolgozók betegek, munkába rángatják őket, ezzel segítve a betegség további terjedését.

A mai napig szedi áldozatait az influenzavírus, amely a statisztikák szerint évente akár 500 ezer ember életébe is kerül. Az influenza évente visszatérő, tömeges megbetegedéseket okozó járvány - kezdi közleményét a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete, mely azt kifogásolja, hogy sok munkáltató egyáltalán nem foglalkozik a betegséggel, annak komolyságával.

Problémásnak tartják, hogy a fertőzött, lázas és beteg dolgozókat jelenléti bónusszal ösztönzik, hogy legyengülve is munkába járjanak. Sőt az alacsony bérű munkahelyeken késztetik munkavállalóikat arra, hogy fertőzőként álljanak be dolgozni. A foglalkoztatók így maguk is elősegítik a járvány terjedését és elhúzódását.

"Szakszervezetünk fenti álláspontját erősítik meg azok a megkérdezett munkahigiénés és foglalkozás egészségügyi szakorvosok, akik ugyancsak az egészséget veszélyeztető, káros gyakorlatnak tartják a jelenléthez kötött javadalmazás alkalmazását. Egyértelműen káros ez a gyakorlat, különösen olyan időszakban, amikor a meghűléses, influenzás megbetegedések több hónapos szezonja visszatérően jelentkezik" - írja a szakszervezeti szövetség.

Mivel az influenza cseppfertőzéssel - köhögéssel, tüsszentéssel, akár kilélegzéssel is - terjed, a betegen munkába járó dolgozók könnyen terjesztik a vírust. Valamint a munkavállalók saját egészsége is nagyobb veszélybe kerül, mert leterhelt és legyengül szervezetük jobban ki van téve a felülfertőzéseknek, más szövődmények is kialakulhatnak: tüdőgyulladás, hörghurut, középfülgyulladás, orrmelléküreg gyulladás, elhúzódó lábadozás, szívizom gyulladás, agyvelőgyulladás, agyhártyagyulladás.

"A KDFSZ felszólítja a munkáltatókat, hogy általában is, de különösen a járványos időszakokban, hagyjanak fel a jelenléti bónuszok alkalmazásával és tartsák fontosnak a munkavállalók egészségét, ösztönözzék őket arra, hogy ha betegek akkor azonnal forduljanak orvoshoz, maradjanak otthon a gyors gyógyulás érdekében és azért, hogy ne fertőzzenek meg másokat is" - írja az érdekvédelmi képviselet, amely minden más terület szakszervezetét kéri, hogy lépjen fel a "jelenléti bónusszal" operáló cégek ellen.

A legfrissebb adatok szerint a múlt héten 34 900 ember, az előző hetinél 16,3 százalékkal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Több kórházban már látogatási tilalmat rendeltek el, amiről az ÁNTSZ honlapján tájékozódhat.

A jóval nagyobb figyelmet kapó Vuhan koronavírus-járvány (hivatalos nevén Covid-2019) fertőzését még nem jelentették Magyarországról.