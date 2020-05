A járványban is szalad az MKB szekere

Az első negyedév nyereséges volt, céltartalékot is írtak vissza, annyit javultak a porfóliók. Még egymilliárd forintos adományra is tellett az MKB Banknál.

Közzétette első negyedéves eredményeit az MKB Bank. Miközben a hazai nagybankok fele már veszteséges volt a koronavírus-járvány miatt az első negyedévben, az MKB-nál 1,8 milliárd forint lett a konszolidált adózás utáni eredmény, tavaly ezen a soron még veszteség szerepelt. A korrigált adózás utáni eredmény pedig megközelítette a 8 milliárd forintot, ami jókora ugrás az egy évvel ezelőtti 2,4 milliárdhoz képest.

A makrogazdasági és üzleti környezet radikális változásai miatt a 2020-ra vonatkozó üzleti célok újragondolása az MKB-nál is elkerülhetetlenné vált. A COVID-19 okozta piaci turbulenciának köszönhető jelentős valós érték veszteségek miatt az MKB csoport (korrigálatlan) teljes átfogó jövedelme -9,8 milliárd forint lett az első negyedévben. Az egyéb átfogó jövedelem (OCI) a kamatkörnyezet jelentős változásának köszönhetően -6,0 milliárd forint lett a jelentés szerint.

Elkezdődött a növekedés

Nőtt a mérlegfőösszeg, március végén meghaladta a 2 ezer milliárd forintot, és a hitelállomány is éves összevetésben csaknem 9 százalékkal bővült 1060 milliárd forintra. Az MKB a piaci átlag alatt nőtt eddig, mivel egy uniós előírás miatt nem növelhette a mérlegfőösszegét. A betétállomány alacsonyabb volt, mint egy évvel ezelőtt, de tavaly év végéhez képest nagyot nőtt, és meghaladta az 1370 milliárd forintot.

Az alacsony kamatkörnyezet nem kedvezett az MKB-nak, a nettó kamateredmény 27 százalékkal csökkent 2019 első negyedévéhez képest, a jutalékeredmény és az egyéb eredmény soron viszont szépen alakultak a számok, így a működési bevétel nőtt. A hitelekre továbbra sem képzett értékvesztést a bank, sőt a javuló portfóliók miatt vissza tudott írni több mint egymilliárd forintnyi céltartalékot. A hitelintézetek többsége az idén az első negyedévben már komoly értékvesztést könyvelt el ezen a soron.

A COVID-19 világjárvány miatt az ambiciózus növekedési tervek helyét a kárenyhítés, és a vírus terjedését akadályozó, és a mielőbbi helyreállítást támogató intézkedések vették át. Ezek közül az egyik az volt, hogy a hitelintézet felajánlott egymilliárd forintot a kormánynak a járvány elleni védekezési munkálatok támogatására.

Bevezették a kedvezményes hitel- és garanciaprogramokhoz való hozzáférést biztosító termékeket, emellett számos digitális szolgáltatást az ügyfelek számára, köztük a videóbankot, vagy azt a lehetőséget, hogy digitális úton nyilatkozhassanak a moratóriumból kijelentkező adósok.

Jöhet a gigafúzió

A bank jövőjéről is egyre többet lehet tudni. Tegnap jelentették be, hogy a Budapest Bank is csatlakozik az MKB és a Takarékbank stratégiai együttműködéséhez. Ha a három pénzügyi csoport egyesül, mérlegfőösszeg alapján Magyarország második legnagyobb bankja jöhet létre.

A Takarékbank, az MKB és a Budapest Bank összesen csaknem 1,9 millió ügyfelet szolgál ki országosan, a hazai bankfiókhálózat közel felét, több mint 920 fiókot működtetnek, együttes mérlegfőösszegük megközelíti az 5800 milliárd forintot