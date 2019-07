A jövő héten roham várható a magyar bankokban

Az első három napban már ezres nagyságrendben nyújtottak be babavárós igényeket a bankokhoz, de a roham a jövő hét második felében kezdődhet, amikor tömegesen megérkeznek az OEP-es igazolások. A kedvezményes lakáshitel egyelőre kevesebb családot hozott lázba.

Hétfőn startolt el a babaváró hitel, és a hitelintézetek beszámolói alapján máris hatalmas az érdeklődés.

A kormányablakokban 5500-an nyomták meg ezt a gombot a sorszámosztásnál, és a bankhoz is ezres nagyságrendben nyújthattak már be igényeket a házaspárok az első napokban. A viszonylag kis piaci szereplőnek számító Gránit Bankot is naponta 30-40 ügyfél keresi fel, a nagyobb hitelintézeteknél pedig még hosszabb a sor. A Budapest Bank ügyintézői mát több száz igénylővel találkoztak, a Raiffeisennél és az OTP-nél szintén több százan nyújtották be a papírokat. A K&H-nál csütörtökig 400 igényt fogadtak be. A hitelintézet korábban azt becsülte, három hónap alatt érkezik be 300-1000 igény.

Már folyósítások is voltak

Az első folyósítások is megtörténtek már. Az OTP már az első nap, hétfőn közölte, két ügyfelének is kifizette a szabadon felhasználható babaváró támogatást. Az első igénylések Veszprém és Zala megyéből érkeztek. Az igénylők 30 év körüliek, és mindkét esetben a maximálisan igényelhető, 10 millió forintot folyósította a hitelintézet.

A többi hitelintézetnél is jellemzően a maximális, 10 millió forintos összeget kérik a házaspárok, a Budapest Banknál kivétel nélkül mindenki ezt igényelte. Ez érhető, hiszen kamatmentes hitelből érdemes annyit felvenni, amennyit csak lehet, főleg ha még arra is van esély, hogy a tartozás egy részét vagy akár a teljes összegét később elengedik. Ha az igénylést követően két gyereke születik a házaspárnak, a tartozás 30 százalékát, ha három, akkor a 100 százalékát kifizeti az állam.

Az OEP-re várnak

Bár már most is óriási az érdeklődés, a következő hetekben még nagyobb rohammal számolhat a bankok. "Jelenleg kezelhető az érdeklődők száma, az igazi rohamra a tb-igazolások megérkezése után számítunk" - közölte a Napi.hu-val az MKB. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) az igényléstől számított nyolc napon belül küldi el a munkaviszonyt igazoló papírokat, erre jön még rá a postai kézbesítés ideje, vagyis az első igénylők többsége nagyjából július 10-re szerezheti be az összes papírt.

Ha már megvannak a hivatalos igazolások, a banki ügyintézés a legtöbb helyen gyorsan megy. A bankok törekszenek arra, hogy akár már aznap, de jellemzően egy-két munkanapon belül átutalják az igényelt összeget. Az ügyfelek közül általában azok szembesülnek elutasítással, akik nem tudnak megfelelő jövedelmet igazolni. Tekintettel azonban arra, hogy a maximális havi törlesztőrészlet nem haladhatja meg az 50 ezer forintot, ha nincs más hitele a házaspárnak, akkor kettejüknek elegendő összesen 100 ezer forintnyi havi nettó jövedelmet igazolniuk.

A csokos hitel annyira nem megy

A másik kedvezményes hitelért, a családok otthonteremtési kedvezménye (csok) mellé felvehető, immár használt lakások vásárlására is használható, a futamidő végéig 3 százalékos kamatú támogatott lakáskölcsön egyelőre kevesebb érdeklődőt vonz. Két gyereknél maximum 10 millió, háromnál vagy többnél 15 millió forintnyi kamattámogatott hitelt vehetnek fel a családok.

A legtöbb bankhoz az első három napban nem nyújtottak be igényeket, az OTP-nél "több mint tíz" ügyfél igényelte a 3 százalékos kamattámogatott hitelt használt lakás vásárlására. Náluk az igénylések átlagos összege csaknem 8 millió forint volt. A Gránit Banknál naponta néhány tucat igényléssel találkoznak, az ügyfelek 5-10 millió forintnyi lakáshitelt vennének fel.

Valamelyest azt is érzékelték az OTP-nél és a Gránit Banknál, hogy egyes ügyfelek kivárták, amíg felvehetik a kedvezményes lakáshitelt, de messzemenő következtetéseket három nap tapasztalatai alapján nem célszerű levonni. A Raiffeisennél is előfordult, hogy megvárták a lakáshitelesek a kedvezményes kölcsönt, de tömeges halogatást emiatt nem tapasztaltak.