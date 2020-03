A K&H mobilbank több órára leáll vasárnap

Hétfőn startol az azonnali utalás, a rendszer átállítása miatt tervezett karbantartást hajtanak végre - derül ki a K&H tájékoztatásából.

Hétfőn elindul az azonnali fizetési rendszer: a jelenlegi maximum négy óra helyett - belföldön - 5 másodpercen belül jóváírják az átutalást a kedvezményezett számláján, nemcsak munkanapokon, de az év minden napján és bármelyik időszakában

"A rendszer elindításának előkészítése miatt a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, valamint a K&H web Electra szolgáltatások 2020. március 1. 19:00-24:00 óra között nem lesznek elérhetőek" - írja az applikációban a bank.

Fontos tudni: a nyugdíjak és a bérek a régi rendszerben jönnek meg. A bérfizetések többsége csoportos átutalás, ezek továbbra is jelenlegi napközbeni elszámolásban érkeznek meg. A nyugdíjfizetések szintén nem kerülnek be a rendszerbe, vagyis továbbra is a jelenlegi éjszakai elszámolásban kerülnek rá a bankszámlákra. Ez vonatkozik a többi olyan átutalásra is, ami a Magyar Államkincstárból érkezik. Az MNB szerint kockázatos lett volna ezeket a tranzakciókat beengedni a rendszerbe, a nyugdíjasok pedig nem jártak volna jobban, nem kapnák meg korábban a pénzüket.