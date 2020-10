A kártyás fizetésben gyökeres változás jön, alig van idő a váltásig

Már csak néhány hónap maradt az elektronikus fizetés biztosítására: januárig minden online pénztárgépet használó kereskedőnek lehetővé kell tennie a kártyás fizetési megoldásokat - figyelmeztet közleményében az OTP Csoport.

Több tízezer kereskedőnek és szolgáltatónak jelent kötelezettséget, hogy jövő januártól minden online pénztárgéppel rendelkező vállalkozásnak biztosítania kell az elektronikus fizetés lehetőségét ügyfelei számára. Az OTP Csoport több megoldást is kínál a vállalkozásoknak, hogy megfeleljenek a törvényi előírásnak. Saját termékeire figyelmeztetve az OTP jelzi, az érintettek igényelhetnek POS-terminált, vagy használhatják a SimpleBusiness mobilalkalmazást.

A koronavírus-járvány felpörgette a bankkártya-forgalmat, ha ez elsőre nem is látszik: a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint, némileg a kártyás vásárlások forgalmának korábbi dinamikus bővülése is megtorpant idén tavasszal. Viszont mivel a készpénzfelvétel drasztikusan - értékét tekintve csaknem 14 százalékkal - esett vissza a második negyedévben az elsőhöz képest, még így is több pénzt költöttek a Magyarországon kibocsátott bankkártyák birtokosai, mint amennyit készpénzként vettek fel. Az OTP Bank saját adataiból az is látszik, hogy a kijárási korlátozások időszakában a kártyabirtokosok ugyan ritkábban, de nagyobb értékben vásároltak. Hogy ez így alakulhatott, abban nagy szerepe volt a fertőzésveszélynek. A járványhelyzet miatt az Egészségügyi Világszervezet is a készpénzmentes fizetést ajánlotta.

Magyarországon a készpénzmentes fizetési módok növekedését eredményezheti majd, hogy az Országgyűlés néhány hónapja hozott döntése értelmében 2021. január 1-től minden online pénztárgépet használó vállalkozásoknak biztosítania kell vásárlói részére az elektronikus fizetés lehetőségét. A kötelezettség csaknem 60 ezer kereskedőre és szolgáltatóra érvényes, akiknél eddig csak készpénzzel fizethettek az ügyfelek. Számukra nyújt segítséget az OTP Csoport, ahol már több megoldás is elérhető.

Magyarországon ma több mint 9,5 millió bankkártya van forgalomban, amelyből 8,8 millió lakossági kártya, a fennmaradó 700 ezer üzleti kártya. Típusuk szerinti bontásban ebből 8,3 millió betéti-, 1,2 millió pedig hitelkártya, melyeket összesen több mint 112 ezer kereskedői elfogadóhelyen használhatják birtokosaik.