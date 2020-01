A kazánok tervezési hibái tömeges meghibásodásokat okozhatnak

Ahogy tartósan 0 fok környékére hűl a levegő hőmérséklete, gyakoribbak lesznek a fűtési rendszerek meghibásodásai. Komoly gondot jelentenek a nem megfelelően elvégzett karbantartások is, de annál is nagyobb veszélyt jelenthetnek a tervezési hibák. Jegesedés, alulműködés, túlfűtés okozhat problémákat.

A nagy hidegben, tartósan 0 fok Celsius alatti külső hőmérséklet esetén számos hiba előtérbe kerül a fűtési, illetve HMV készítési rendszerek esetén. Kiderülhet például, hogy a gázkészülék alulméretezett, nem tudja megfelelően ellátni a feladatát, nem képes a lakóhelyiségeket felfűteni a kívánt hőmérsékletre, vagy éppen a megfelelő hőmérsékletű HMV előállítása jelent gondot. A hazánkban legelterjedtebb cirkó rendszereknél figyelembe kell venni a kazánból távozó víz és a fűtőközegből visszatérő víz hőfokát - így kezdi cikkét a VGF Szaklap a lehetséges problémákról.

Gondot az jelenthet, ha alulméretezik a helyiség kifűtésére alkalmazott eszközt. Ekkor a leghidegebb téli időjárási körülmények között a rendszer nem tudja tartani az elvárt hőfokot a belső terekben, miközben a hőtermelő berendezés folyamatosan maximális teljesítményen üzemel. Máskor viszont túl nagy hőtermelőket telepítenek, például amikor egy elavult rendszerre kerül egy kondenzációs készülék, amely aztán nem hozza a hatékonyságából adódó várt megtakarítást. Ennek oka az, hogy magasabb vízhőfokhoz lettek méretezve a radiátorok, ami már az alacsonyabb, 50-60 °C vízhőmérséklethez nem lesz megfelelő, így nem tud a készülék kondenzációs üzemben dolgozni.

Ez viszont nemcsak azzal járhat, hogy a szükségesnél magasabb teljesítményen üzemel az eszköz, hanem azzal is, hogy emiatt a fűtővizet hamar túlmelegíti és pár perc után lekapcsol. A radiátor hőfoka a forró és a hideg között váltakozik, szemben az ideális, közepes hőmérsékletű, folyamatos üzemmel.

Pont a gyors váltások okozhatják azt a gondot is, hogy amikor az eszköz melegít, gyorsan nagy mennyiségű vízgőzt fúj a kéménybe, vagy a kivezetésbe. Ha pedig gyorsan le is hűl a berendezés, akkor a kéményben jelentkezhet az eljegesedés, amely a szén-dioxid/monoxid eltávozását is megakadályozza, valamint a készüléket is tönkreteheti.

Nagyon sok a rossz állapotban lévő készülék, ami nem volt karbantartva. Hideg időben, amikor nagyobb teljesítményen, többet kell a készüléknek dolgozni, már nem fognak megfelelően működni. Magasabb külső hőmérsékletnél értelemszerűen kevesebbet kellett működtetni a gázkazánokat, így elsikkadtak az esetleges problémák - írja a szaklap.

