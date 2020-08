A kkv-k helyzete egy különös válság idején: hogyan tovább?

A 2008-as globális pénzügyi krízis vagy akár az 1929-1933 közötti nagy gazdasági világválság mértéke sem hasonlítható a jelenlegi világgazdasági sokkhoz. A jelenlegi krízis azonban mindössze néhány hét leforgása alatt robbant be a köztudatba. Nem kérdés, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv) különösen nagy bajban vannak az elmúlt 4 hónap történései alapján.

46 kkv-t kérdeztünk meg arról, hogyan érintette őket a rendkívüli sebességgel begyűrűző válság, mihez kezdenek most a megváltozott piaci viszonyok között és mi foglalkoztatja őket legjobban a jövő kapcsán. Néhányuk pedig külön nyilatkozott 1-1 kérdéssel kapcsolatban, melyeket idéztem a cégvezetőktől a megfelelő helyen.

Tánc az esőben - Optimista a megkérdezett kkv-k nagy része



Ugyan a koronavírus-járvány folyamatos nehézségeket okoz a magyar gazdaságban, meglepően optimista jövőkép rajzolódik ki a felmérésből: a megkérdezett cégek 63 százaléka a jelenlegi bizonytalan helyzet ellenére is bizakodva tekint a jövőbe. Ijedtség helyett a cégek szívesebben tanulnának meg inkább táncolni az esőben: nagy részüket ugyanis már az foglalkoztatja, hogyan tudnának ebből a helyzetből akár nyertesen kijönni.

Éves stratégiánkon érdemben nem változtattunk, optimizmusunk töretlen, de ehhez kétszer olyan tudatos üzletpolitika párosul a vezetőség felől, hogy az esetleges jövőbeni gazdasági visszaesés ne érintse cégünket érzékenyen

- Kovács Anita, a Daal Group ügyvezetője.

Valószínűsíthető, hogy az idő egy ekkora válságban is gyógyírként funkcionál. A vírus kirobbanása óta ugyanis eltelt bő két hónap, ez idő alatt pedig volt idejük a cégeknek az újratervezésre. A kutatásból azonban kiderül az is, hogy négy kategóriába sorolható a nyertesek csoportja: főként a gyógyszeripar, az e-kereskedelem, a B2B szolgáltatások és az agrárszektor területén tevékenykedő cégek teljesítenek kiemelkedően a válság táncparkettjén, a megkérdezettek közül ők látják a legderűsebben a jövőjüket.

Megerősítettük az értékesítési csatornákat, a logisztikát, marketinget. Így több kereskedelmi csatornán 40 százalékos növekedés realizálódott, ami azóta is tart

- mondta Egresi Attila, a Hillvital marketingvezetője.

Mire fókuszálnak most a cégek?

Kettős taktika rajzolódik ki a felmérésből: a meglévő ügyfelek megtartása központi helyet foglal el a cégek válságkezelő stratégiájában, azonban nem félnek új lehetőségeket sem keresni. Előkelő helyen szerepel az újrapozicionálás, illetve a megváltozott piaci igényekhez való alkalmazkodás, valamint a fogyasztók vagy az ügyfelek kiszolgálása, akár nem megszokott módon.

Ez a fajta proaktivitás bizonyítja, hogy a magyar vállalkozások jelentős hányada nem kíván felkészületlenül sodródni az árral. Az innovatív megoldásokra nyitott cégek sok esetben megtalálják a piaci réseket és lehetőségeket. Ezek a vállalkozások középtávon akár jelentős előnyre is szert tehetnek versenytársaikkal szemben.

Mi eddig is globális piacvezetők voltunk. Nem ismerem a kompetitorok anyagi helyzetét, de mivel mind jóval magasabb költségszintű országokban vannak, így az is előfordulhat, hogy mi jobban jövünk ki a válságból mint a többiek



- mondta Duda Ernő, a Solvo Biotech ügyvezetője.

E következtetéseket támasztja alá az a tény is, hogy a válaszadó cégek számára csak mérsékelten fontos a költségek csökkentése. Érthető módon termékfejlesztések azonban most nem férnek bele a költségvetésbe. Ugyanakkor az értékesítési tölcsér átalakítását is csak kevesen tervezik, amit viszont illene újraértékelni, már csak a járvány miatt életbe léptetett kijárási korlátozások esetleges visszaállítása miatt is.

Mi foglalkoztatja leginkább a magyar kkv tulajdonosokat?

Három kategóriába sorolhatóak a megkérdezett cégektől kapott válaszok:

1. Ugyan a költségek drasztikus csökkentése nem foglal el központi helyet a cégek válságkezelő stratégiájában, mégis sokakat foglalkoztat, hogyan tudnának költséghatékonyabban továbbműködni, illetve a kapacitásokat és a kiszállítást optimalizálni. A munkaerő megtartását is szívükön viselik a cégvezetők, ami mindenképpen versenyelőnyt biztosít majd számukra a járvány elvonultával, amikor is gyorsan helyre kell majd állítani a krízis előtti működési feltételeket. Lényeges pont továbbá, hogy az eddig nem használt, de magas megtérülést hozó marketingcsatornák is felkeltették a vállalkozások figyelmét.

Kezdetben mérlegeltük, hogy min kell változtatnunk, ha szükséges. Mi akkor úgy döntöttünk, hogy csak legvégső esetben bocsátunk el alkalmazottat, mivel a cég működését teljesen nulla árbevétel mellett is fent tudtuk volna tartani 3-4 hónapig

- fogalmazott Bagi Renáta, Dora Natura ügyvezetője.

2. A megkérdezett cégek ugyancsak jelentős hányada koncentrál az új vevőszerzéssel kapcsolatos teendőkre, valamint a cégük iránti bizalom elmélyítésére. Az új lehetőségeket proaktívan kereső cégek nagy része éppen most nyargal át az offline kommunikációról a teljes online jelenlétre: nekik elsődleges feladatuk az lesz, hogyan tudják offline közönségüket az online térbe terelni és teljes mértékben ott kiszolgálni. A versenyszellem itt is kristálytisztán kirajzolódik a válaszokból: a vállalatok többsége kulcsfontosságúnak tartja, hogy versenytársaiknál gyorsabban reagáljanak a megváltozott fogyasztói igényekre.

Mi belenyúltunk az éves tervbe méghozzá radikálisan: dupláztuk az értékesítési csapat létszámát, mert nekünk az a stratégiánk, hogy akkor kell nyomni a gázt amikor a többiek fékeznek

- számolt be Szekeres Viktor, a Gloster Nyrt. vezérigazgatója.

3. Ugyan nem jelölték fő témaként, mégiscsak sok céget foglalkoztat az is, hogy mikor lesz vége a krízisnek, úgy, hogy nem kell félni egy következő hullámtól és egy újabb karanténtól. Van, aki a következő fél évet szeretné túlélni, van, aki pedig csak az elkövetkező egy év bevételeit szeretné előre látni. Azon ágazatok képviselői pedig, akik a munka jellegéből adódóan nem tudják semmilyen módon átköltöztetni ügyfeleiket a digitális térbe, érthető módon arra kíváncsiak a legjobban, hogy mikor tér vissza a régi forgalmuk.

Milyen változásokat tapasztalnak a cégek a piacukon?



A kutatásból egyértelműen kiderül, hogy a piacokon jelen levő szorongás és bizonytalanság miatt sok helyen visszaestek a megrendelések. Ugyanakkor van, ahol kifejezetten pörög a piac. Egy biztos: az erőviszonyok nagymértékben átcsoportosultak, a változásoknak egyértelmű nyertesei és vesztesei vannak.

Jó hír, hogy a cégek mintegy 40 százaléka nem érzékelt különösebb változást vagy kimondottan pozitív változásokról számolt be. Összhangban a pozitív jövőképpel rendelkező cégekkel, ennél a kérdésnél is főként a gyógyszeripar, az e-kereskedelem, a B2B szolgáltatások területén tevékenykedő vállalatok számoltak be örvendetes piaci változásokról, így ők profitálhatnak leginkább a krízishelyzetből. A luxuspiacon és rendezvény piacon tevékenykedő cégek már nem voltak ennyire bizakodóak. A válaszadók 20 százaléka viszont jelezte, hogy a kínálat oldalon akadoznak a beszállítók, így hiába tudnának értékesíteni, nem mindig van rá lehetőségük.

Zárszó

A kutatás csupán egy pillanatnyi helyzetképet ad számunkra, hiszen hétről hétre változnak a piaci körülmények. Mindenesetre az jó hír, hogy a cégvezetők nem estek kétségbe, hanem azon dolgoznak, hogy a jelen helyzetből hogyan tudják a maximumot kihozni és a lehető legbiztosabb módon átvészelni a helyzetet, sőt előnyt kovácsolni az évszázad legnehezebb időszakában.

Farkas Zsolt, az Evolut Marketing és Tanácsadó Ügynökség ügyvezetője