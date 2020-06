A kormány 7 milliárdot ad a Lipóti pékség beruházására

Magyarország legnagyobb sütőipari üzemét építi fel Hatvanban a Lipóti pékség, a 15 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 7 milliárd forintot ad a Nagyvállalati beruházási támogatási program keretében - derül ki a Pénzügyminisztérium közleményéből. A Lipóti befektetőtársa Paár Attila építőipari nagyvállalkozó.

Tóth József Péter, a Lipóti Pékség tulajdonosának és Paár Attila, a közbeszerzéseken sikeres WHB építőipari cégcsoport tulajdonosának közös, hatvani beruházását idén tavasszal már bejelentették, most az üzem alapkőletételekor a PM is kiadott róla egy közleményt. Az alapkőletételi ünnepséget április végére tervezték, de arra csak most került sor.

A járványhelyzet eredményes kezelése után egy válságálló gazdaságra építhet a kormány, így Magyarország gyorsan visszatérhet arra a növekedési pályára, ahol a krízis előtt volt - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Lipóti Tóth és Társai Zrt. új üzemének alapkőletételén Hatvanban.

A miniszter szerint a Lipóti Pékség beruházása egy hagyományos iparágat képviselő innovatív és piacnyitó fejlesztés. Az új üzemük - bár robottechnikára épül, mégis - 260 új munkahelyet teremt, és a beruházás révén termékeik az észak-magyarországi térségben is elérhetővé válnak. A 15 milliárd forint összértékű beruházással Magyarország legnagyobb sütőipari üzeme valósul meg, amelyhez a kormány 7 milliárd forinttal járult hozzá a Nagyvállalati beruházási támogatási program keretében - írja a PM közleményében.

Márciusban Tóth Péter a Napi.hu kérdésére elmondta, hogy a sütőipari üzemben jövő tavasszal indulhat be a termelés, itt évente 75-80 ezer tonna sütőipari terméket állítanak majd elő. A skála a fagyasztott termékektől a napi friss árukig terjed majd, és a magyar igényekhez igazodik. Nagy hangsúlyt helyeznek a hagyományos kovászos termékekre - csak kovászléből 50 ezer litert használnak fel naponta. A csúcstechnológiát képviselő berendezéseket olasz, német, holland szlovén és svájci gépgyártóktól szerzik be.