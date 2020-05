A kormány bőkezűen támogatja a beruházást vállalókat

A versenyképesség-növelő program támogatására 678 vállalat pályázott. A jelentkezők 320 milliárd forint beruházást vállalták, amihez a kormány 151 milliárd forinttal járul hozzá, miután az Európai Bizottság engedélyezte a magas arányú állami segítségnyújtást.

A válság bizonytalanná tette a világpiaci kilátásokat, ezért belföldön a lehető legjobb feltételeket kell biztosítani az újrakezdésre készülő cégek számára - mondta az MTI szerint Szijjártó Péter a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, ahol újabb három cég képviselőinek adott át a versenyképesség-növelő program támogatását biztosító okiratot.

A világgazdaságban csak a változás biztos, és nem elég csupán a járvány közvetlen hatásai ellen védekezni. A vírus ugyanis az emberélet mellett a megélhetést is fenyegeti, a kormány ezért folytatja a munkára építő gazdaságpolitikát - mondta a külügyi és külgazdasági miniszter.

A versenyképességi program forráshiány miatt nem fog jelentkezőket visszautasítani a miniszter szerint. A pályázat fedezetét a kormány a kiemelkedő érdeklődés miatt 50 milliárd forintról 150 milliárd forintra növelte, és további emelést is vállal, ha a támogatási igények meghaladnák a bővített keretet.

50 százalékos támogatást osztogat a kormány

A versenyképesség-növelő program támogatására csütörtök reggelig 678 vállalat pályázott. A jelentkezők 320 milliárd forint beruházást és 122 ezer munkahely megtartását vállalták. Befektetéseikhez a kormány összesen 151 milliárd forinttal járul hozzá, miután az Európai Bizottság a válság miatt a korábbinál magasabb arányú állami segítségnyújtást engedélyezett a tagállamok számára.

A támogatott cégek közül a Radel & Hahn Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. 575,8 millió forintot meghaladó beruházása több mint 287 millió forint állami hozzájárulásra számíthat. A debreceni székhelyű klíma- és légtechnikai vállalat bevétele túlnyomórészt belföldről származik, de a legutóbbi beszámolója szerint a 4 milliárd forint körüli összegből több mint 110 millió volt export. A cég a rendszerváltást követően került osztrák tulajdonba, csaknem kétezer négyzetméteres üzemet működtet, beszállítóként együttműködik a Continentallal és a Samsunggal is. Tar János vezérigazgató közölte, hogy a beruházás keretében új berendezéseket szereznek be, hogy növeljék a gyártás mennyiségét és minőségét.

A Hi-Lex Hungary Kábelrendszer Gyártó Kft. 571 millió forintos fejlesztését a kormány 282,5 millió forinttal támogatja. A vállalat a japán Hi-Lex Corporation tagja, gyára Nógrád megyében, a rétsági ipari parkban működik. Évi 50 milliárd forint nettó árbevételének túlnyomó többsége külföldi értékesítésekből származik. A cég a Suzuki esztergomi gyára mellett a Ford, a Toyota, a Renault és a Nissan beszállítója, 2016 óta pedig a BMW és az Audi partnere is. Terveik szerint az üzemük új gyártósorral bővülhet, így rugalmasabban alkalmazkodhatnak a megrendelői igényekhez. Miskei Péter operációs igazgató hangsúlyozta, hogy a járvány csak a keresletet fogta vissza, a technológiai fejlődés nem állt meg. A vállalat ezért fejlesztési központot és tesztlabort is létrehoz 2021-re.

A Tboss Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 180 millió forintos beruházásához 89,6 millió forintot kap. Az asztalosipari vállalkozás fürdőszobabútorokat készít. 2018-ban kiugró, 220 millió forintot meghaladó nyereséget ért el, megduplázva az előző évit. A keresletcsökkenés a Tboss Kft.-t is érintette, elbocsátani azonban nem akartak, és új piacok megszerzésére is látnak lehetőséget - derült ki a cégvezető beszámolójából. Tüdő Ferenc ügyvezető igazgató közölte, hogy a beruházási összegből új üzem épül Székesfehérváron, és a munkavállalói létszám is bővül. A kétezer négyzetméteres gyár 20 százalékkal növeli a gyártási teljesítményt - írta az MTI.