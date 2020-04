A kormány nem azokat menti, akiket kellene? Már több tízezer embert bocsátottak el

Az Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn bejelentett gazdaságvédelmi intézkedései a jelenlegi előterjesztésben még kevés konkrétumot tartalmaznak, és azok is elégtelennek tűnnek a gazdasági károk orvoslására - olvasható a Niveus Consulting Group kommentárjában. A csomag részleteit a hamarosan megjelenő rendeletek tartalmazzák.

Ami mindenképpen szembetűnő, az a 13. havi nyugdíj bevezetésének kommunikációs kiemelése. A nyugdíjasokat eleve nem is érinti a válság, hiszen a nyugdíjat most is megkapják, ráadásul a nyugdíjat jellemzően nem a most érintett szektorokban (turizmus, vendéglátás, építőipar) költik el, hanem az egyébként most is működő egészségügy területén, illetve élelmiszerboltokban - írják az üzleti tanácsadócég közleményében.

Ehhez képest a GDP felpörgetésére valós vásárlóerőt felmutatni képes, dolgozó korosztály problémáit egy teljesen általános munkahelymegőrzés fogalommal "oldották meg". Magyarországgal ellentétben a többi V4 ország konkrét lépéseket tett, például az érintett szektorokban dolgozók jövedelmének akár 80 százalékát átvállalja az állam Szlovákiában, ráadásul nagyon sok ország ezt már hetekkel ezelőtt meglépte.

A konkrétumok hiánya azért is nagyon fájó a munkahely megőrzés, illetve a kiemelten érintett szektorok megsegítése területén, mert azok már most is nagyon elkésettek lennének. A Niveusnál remélik, hogy a beharangozott rendeletek választ adnak erre. Az elbocsátások már megkezdődtek, több tízezer ember már elveszítette a munkáját, egy később konkretizálandó és hatályba lépő intézkedés rajtuk már nem segít. Ennek ellenére például az álláskeresési járadék emeléséről vagy meghosszabbításáról szó sem esett, holott ezzel garantálható lenne az átmenetileg a munkaerőpiacról kieső személyek jövedelme és vásárlóerejének fenntartása.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn egy öt perc időtartamú televíziós nyilatkozatban "rendezte le" a gazdaságvédelmi akcióterv második szakaszának ismertetését. Ennek alapján a kormány a 2020-as költségvetéstől eltér, a büdzsé hiányát pedig a GDP arányában 1 százalékáról 2,7 százalékra emeli. Az akcióterv 5 fő programpontot tartalmaz. A rövidített munkavégzés esetén készen áll a kormány a bérköltségek egy részének átvállalására. A munkahelyteremtést szem előtt tartva beruházásokat támogatnak 450 milliárd forint értékben. Kiemelten támogatott ágazatok lesznek: a turizmus, az egészségipar, az élelmiszeripar, a mezőgazdaság, a logisztika és a közlekedés, film és kreatív ipar. A magyar vállalkozásoknak 2 ezer milliárd forint értékben kamat-, és garanciatámogatott hiteleket nyújtanak. A kormányfő külön hangsúlyozta a program család és nyugdíjas pillérét. Ennek keretében több részletben visszaépítik a 13.havi nyugdíjat, de csak 2021-től kezdődően.

A 450 milliárd forintos munkahelyteremtés/beruházás alprogram sem árul el semmit arról, mik a kormány tervei. Most jönne igazán jól, ha hatalmas infrastrukturális beruházásokat indítanának (nem pedig az egyébként is prosperáló és már építőipari kapacitásgondokkal küzdő időszakban), ezzel felszívva a hirtelen munkanélkülivé válók egy jelentős részét. Történelemkönyvekből emlékezhetünk, hogy a New Deal legfontosabb elemei is az állami nagyberuházások voltak, mint például a Hoover-gát megépítése. Az átképzésekről, digitális élet támogatásáról, esetleges további adókönnyítésekről egyelőre még csak szó sem esett - írja közleményében a Niveus Consulting Group.