A kutyát se érdekli az MNB zöldhitel-programja

Tavaly decemberben hirdetett meg az MNB tőkekedvezmény programot a bankok számára, ha legalább BB-s energetikai besorolású ingatlanokat hiteleznek némi kamatkedvezménnyel. A hitelintézetek hajlanának is az energiatakarékos adósoknak kedvezményt adni, de a jegybanki programnak megfelelő hitel mégsem indult el még sehol sem.

Adná a kedvezményt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bankoknak a zöld lakáshitelekre, de egyelőre nem tolonganak a lehetőség körül az érintett hitelintézetek. Az MNB tavaly decemberben hirdette meg a lakáscélú zöld tőkekedvezmény-programot, az első körben s 2020. január 1. és 2023. december 31. között kihelyezett zöld lakáscélt szolgáló hitelekre. Hétfőn bejelentette a jegybank, hogy a kedvezményt további egy évvel meghosszabbítja 2024 végéig, és további könnyítést is lehetővé tett a programban való részvételnél.

Eddig a bankok akkor kaphattak a tőkekövetelmény-kedvezményt az MNB-től, ha a zöld hitelek kamata legalább 0,3 százalékponttal alacsonyabb volt a piaci kamatozású hitelekénél. A most bevezetett könnyítés után viszont a jegybank az alacsonyabb kamat mellett a hitelekhez köthető díjakra nyújtott kedvezményt is elismeri a program keretében, vagyis az is megfelelő, ha a teljes hiteldíjmutató (thm) mértéke alacsonyabb legalább 0,3 százalékponttal a normál hitelekénél.

Egyelőre csak fejlesztik

Tőkekövetelmény-kedvezményt akkor kaphatnak a bankok a zöld hitelekre, ha az ügyfelük legalább BB minősítésű ingatlant épít, vásárol, vagy ilyenné újítja fel a lakását. A tőkekövetelmény-kedvezmény mértéke ekkor 5 százalékos lehet, ha az AA minősítést is eléri a hitelből vásárolt vagy felújított ingatlant energetikai besorolása, akkor 7 százalékos kedvezményt kap a bank a hitelre képzendő tőkekövetelményből. Magyarán a banknak egy minimum BB-s minősítésű lakásra folyósított hitel 5, egy legalább AA-sra folyósított 7 százalékkal lehet olcsóbb, a kedvezmény egy részét viszont vissza kell csorgatni az ügyfélnek.

Hogy megéri-e ilyen feltételek mellett folyósítani a hitelt, arról nyilván több banknál is folyik a matekozás, a fejlesztéseket pedig az idén tavasszal a koronavírus-járvány is visszavethette. A törlesztési moratórium is sok banki kapacitást kötött le, akárcsak az MNB által meghirdetett NHP Hajrá program szoros határidői, erőltetett ütemezésű kihelyezései. A zöld hitelek fejlesztése ezért vélhetően háttérbe szorult, az MNB-s tőkeprogramnak megfeleltethető konstrukciókkal ugyanis eddig a lapunk által megkérdezett hitelintézetek közül egy sem rukkolt elő.

A bankok válaszai hasonlóak. "A Gránit Bank folyamatosan vizsgálja az új termékek bevezetésének lehetőségét, jelenleg nem értékesítünk "zöld" lakáshitel terméket". " Jelenleg nincs a K&H lakáshitel kínálatában az MNB által meghirdetett Zöld Tőkekövetelmény-kedvezmény program keretében nyújtott konstrukció". "Az MKB Banknál egyelőre még nem érhető el a lakossági termékportfólióban saját, kifejezetten zöld hitelkonstrukció." "A CIB Bankban egyelőre még nem érhető el zöld hitel, feltérképezés alatt állnak az ezzel kapcsolatos lehetőségek." "Az OTP Bank jelenleg nem kínál zöld lakáshitelt ügyfelei részére, a termék előkészítése folyamatban van."

A Takarékbank annyi konkrétumot közölt, hogy tervezi a lakossági jelzáloghitel termékpaletta zöldítését, és még az idén bevezetik az hitelterméket. A Budapest Banknál pedig már az MNB-s tőkekövetelmény előtt elindult egy kifejezetten energiatakarékossági beruházásokra ösztönző korszerűsítő hitel, és a közeljövőben tervezik az MNB-s elvásároknak megfelelő konstrukció bevezetését.

Kellene sok BB-s vagy AA-s ingatlan

Ahhoz, hogy igazán szép karriert futhassanak be ezek a hitelek, megfelelő újépítésű ingatlanokra is szükség lenne, illetve megfelelően komoly energetikai felújításokra. Jövőre várható az áttörés, 2021. január 1-től ugyanis valóban csak a "zöld hitel" kritériumának is megfelelő, legalább "BB" minősítésű új lakás kaphat használatbavételi engedélyt. A jelenleg értékesített, még az idén, vagy az elmúlt egy-két évben átadott új építésű lakások jelentős része viszont csak CC besorolást kapott. Elképzelhető, hogy a bankok is kivárnak épp ezért az év végéig is akár, amikortól megugorhat a jegybanki követelményeknek is megfelelő lakások átadása.

Annak azonban már most is vannak jelei, hogy a hitelintézetek is egyetértenek abban az MNB-vel, hogy a zöld ingatlant kereső adósok minden bizonnyal nem csak az energiával bánnak takarékosan, de a pénzzel is, ennélfogva jobb adósok lehetnek az átlagnál. Vannak már bankok, amelyek nyújtanak zöld hiteleket.

A Budapest Bank többféle zöld hitelt is kínál. A hitelintézet ECO személyi kölcsöneit energiafogyasztást csökkentő beruházásokhoz lehet igényelni, az ECO korszerűsítési jelzáloghitelből pedig a háztartások energiafogyasztásának csökkentését szolgáló munkálatokat, valamint a megújuló energia felhasználásán alapuló technológiák beépítését (például napkollektor, napelem telepítése, hőszigetelés, nyílászáró csere, kazáncsere) lehet finanszírozni. Ezt a hitelt akkor kapja meg az ügyfél, ha a korszerűsítést követően az ingatlan energetikai besorolása eléri a BB kategóriát, vagy a korszerűsítés előtti energetikai besorolás legalább FF, amely a korszerűsítés révén legalább két kategóriát javul.

Az UniCredit a lakáscélú jelzáloghiteleinek a kamatából 0,5 százalékos ÖKO-kedvezményt nyújt, ha a hitelből finanszírozott felújítás vagy modernizálás eredményeként az ingatlan legalább "CC" energetikai besorolásúvá válik. Az MNB-s programnak megfelelő zöld lakáshitel előkészítésén is dolgozik a bank. Emellett több banknál is elérhető a lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó MFB-s hitelkonstrukció.