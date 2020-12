A letelepedési kötvényes budapesti betörés ügyében még mindig nyomoz a rendőrség

Hiába mozgatott meg nagy erőket a rendőrség a letelepedési kötvényes cég, az Arton Capital Kft. irodájában történt betörés után, eredménye még nem látszik a nyomozásnak.

Fél évvel a betörés után derült ki, hogy saját kulccsal mentek be, ismerték a riasztó kódját, és pontosan tudták, mit és hol keressenek azok, akik 2017 áprilisban több százmillió forint értékű eurót, 150 millió forintnyi készpénzt, valamint rengeteg fontos iratot vittek el a letelepedési kötvényekkel kereskedő Arton Capital Kft. budapesti - az Ó utca és a Hajós utca sarkán lévő - irodájából. A bűncselekmények után a rendőrség tömegeket hallgatott meg, egyes sajtóhírek szerint az Andrássy út környékén lévő embereket a mobiltelefonos helyadataik alapján hívták be, hogy tanúvallomást tegyenek és komoly sorok álltak a Teve utcában a rendőrszékháznál.

Felmerült az is, hogy mivel a 2017-tel leállt letelepedési kötvényprogram jellege miatt sok külföldiről adatot tároló céghez esetleg egy külföldi titkosszolgálat is betörhetett, amit az erőszakos behatolás nélküli módszer erősíteni látszott az Index akkori cikke szerint. Viszont azóta sem a rendőrség, sem a cég nem adott ki tájékoztatást arról, hogy a nagy erőkkel megkezdett nyomozás hol is tart.

"Megkeresésével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy az ügyben a nyomozás folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás nem történt. Az Ön által említett ügyben a rendőrség nyomravezetői díjat nem tűzött ki" - közölte a Napi.hu kérdésére az eljárást lefolytató Budapesti Rendőr-főkapitányság. Vagyis lassan három éve nem tisztázódott a különös betörés ügye.

A nagy sajtónyilvánosságot kapott betörés miatt a cégnek a 2017-es év beszámolója szerint 200 millió forintot le kellett írnia az adózott nyereségéből, írta meg akkor a G7. A cég azért kiheverte a sokkot: 2019-ről szóló pénzügyi beszámolójuk alapján 76,52 millió forintos bevételükre jutott 396,85 millió forintnyi adózás előtti eredményük. Az is látszik az adatokból, hogy mintegy 11,5 milliárd forintnyival csökkent egy év alatt a befektetett pénzügyi eszközeik mennyisége, ami lényegében a kötvényeket fedi. Csak a pénzügyi műveleteken nyertek 1,375 milliárd forintot tavaly.

Az Arton Capital kivételezett helyzetben volt, míg más kötvényes ügynökségeknél területileg és állampolgárság alapján osztották fel a világ országait, addig az Arton bármilyen hovatartozású külföldinek intézhetett letelepedési engedélyt. A közvetítő cégek a kötvényüzleten 2013 óta legalább százmilliárd forintot kerestek.

A letelepedési kötvények diszkontkötvények, a jegyzésük idején a vásárló nem fizette ki a teljes névértéket, hanem annál alacsonyabb, diszkont árfolyamon jutott hozzá. A futamidő végén az állam a névértéket fizeti ki a vevőknek, így jutnak hozzá - a most lejárt sorozat esetében - az évi 2 százalékos hozamhoz. A magyar állam persze nem csak ezt a 2 százalékot bukta el az elmúlt öt évben ezeken az eurós kötvényeken. A mostani sorozatot nagyjából 310-315 forint közötti euróárfolyam mellett jegyezték le annak idején, most pedig 360 forint körül van a keresztárfolyam. Vagyis a forint gyengülésén további 15 százalékot veszített az állam öt év alatt. A végösszeg így egy 120 milliárdnál is nagyobb mínusz a magyar adófizetőknek.