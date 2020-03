A Lidl is üzent a magyar vásárlóknak

A koronavírus-járvány miatti vásárlási láz csillapítása és a zökkenőmentes ellátás érdekében a legtöbb boltlánc és az őket képviselői szövetség napról napra türelmet kér a vásárlóktól. Most a Lidl is ezt tette.

"Mi a Lidlnél éjt nappallá téve azon dolgozunk, hogy biztosítsuk a termékek elérhetőségét országszerte mind a 182 áruházunkban. Megértésüket kérjük, ha átmenetileg nem minden termék érhető el minden helyen - az élelmiszerek pótlása és a polcok feltöltése folyamatos" - írja a magyar Lidl a saját honlapján, egyben megköszöni a cég kollégáknak, a beszállítóknak a munkájukat.

A Lidl mellett a többiek is hasonló kéréssel fordultak a vásárlókhoz, valamint erről beszélt a boltláncokat képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, Vámos György is, aki korábban és csütörtökön is azt mondta:

Indokolatlan a koronavírus járvány miatt az élelmiszerkészletek felhalmozása, mert az áru ott lesz a boltokban holnap és holnapután is.

A boltláncok sokadszor közölték, hogy a kiugró forgalom miatt lehetnek egyes termékekből átmeneti hiány, de amint lehetséges, pótolják azokat. A Nemzeti Agrárkamara szintén minden magyar vásárlótól azt kérte, ne halmozzanak fel több hónapos készletet és van elég élelmiszer.