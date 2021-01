A magyar autóipart is lassítja az alkatrészhiány

A magyar Mercedesnél és az Audinál is akadozik a munka a a globális alkatrészhiány miatt, a Suzuki egyelőre a megszokott rendben működik - írja a Világgazdaság.

Elektronikaialkatrész-hiány miatt kerültek bajba az autógyárak, ugyanis jelentősen megnőtt a félvezető komponensek iránti kereslet, ezért világszerte tapasztalhatók a beszállítói nehézségek az alkatrészellátásban.

A kialakult helyzet a magyarországi gyárakat is érinti: a kecskeméti Mercedes-Benz az aktuális beszállítói helyzethez alakítja a termelési programját, azaz a nehézségek miatt január 20. és január 30. között szüneteltetni fogja a termelését

Győrben is hasonló a helyzet, az Audi Hungaria úgy döntött, hogy az alkatrészhiány miatt ezen a héten, illetve a jövő héten csak egy műszakban termel. A Volkswagen konszern nagy erőkkel dolgozik a probléma mielőbbi megoldásán - mondta a lapnak Czechmeister Mónika, az Audi Hungaria Zrt. kommunikációs vezetője.

A Magyar Suzuki termelésében viszont egyelőre nem okoz fennakadásokat a globális alkatrészhiány,.

A problémák oka, hogy a csipgyártó vállalatok egy része a koronavírus-válság nyomán tavaly bekövetkezett autóipari leállások miatt átállt a szórakoztatóelektronikai alkatrészek gyártására. Az ismét fellendülő autóipari termelés viszont emiatt kifogyott az alkatrészekből.

Az Audi a németországi ingolstadti és neckarsulmi üzemeiben mintegy 10 ezer alkalmazottat kénytelen rövidített munkaidőben foglalkoztatni. A Volkswagen már tavaly decemberben is jelezte az elektronikai alkatrészek ellátásában jelentkező fennakadásokat. A vállalat szintén tegnap vezette be a rövidített munkaidőt az emdeni üzemben, előreláthatólag két hétre, az intézkedés mintegy 9 ezer alkalmazottat érint majd. Egyes munkaterületeken azonban továbbra is teljes munkaidőben dolgoznak, például a karosszéria-présüzemben és az elektromos autók új gyártósoránál.