A magyar cégek gyorsan pénzhez juthatnak hitel és támogatás nélkül

Ugrásszerűen megnőtt a kereslet a kereskedelmi faktoringra, az elmúlt napokban egyre több cég érdeklődött a pénzügyi szolgáltatás iránt. A cégek így gyorsan pénzhez juthatnak hitel nélkül, ha a még ki nem fizetett számláikra faktorálnak. A jelentős kereslet miatt a szolgáltatásnál alaposabb vizsgálatokra van szükség - derül ki a BÁV Faktor közleményéből.

A koronavírus-járvány miatt egy sor kisebb és nagyobb cég került bajba. A fizetések elmaradnak, mert szinte alig van olyan vállalat, amelynek a 2020-as terveit ne kellett volna kukába dobnia a Covid-19 gyors terjedésének következményei miatt. A kisebb és közepes cégek közül sok lehetetlen helyzetbe kerül, mert a már elvégzett munkája utána hiába várja a kifizetéseket, például azért, mert még le sem jártak a kiküldött számláik. Banki hitelt pedig a bizonytalan helyzet miatt sokan nem mernek felvenni. Nem véletlen, hogy a fővárosi cégek már válságalap létrehozását javasolják. Ennél viszont van elérhetőbb megoldás, ami már évtizedek óta elérhető Magyarországon.

Három nap alatt 40 százalékkal nőtt a megkeresések száma az egyik legnagyobb hazai kereskedelmi faktoringcégnél. A pénzügyi szolgáltatás lényege, hogy a cégek kiállított számlái azonnal kifizetésre kerülnek, nem kell heteket, hónapokat várniuk arra, hogy a várt összeg, vagyis a számla ellenértéke megérkezzen. A szolgáltatást igénybe vevő vállalatok ennek köszönhetően nincsenek kiszolgáltatva a fizetési határidőknek. Faktorálni ráadásul egy két napja létező vállalkozás is képes, az előfinanszírozás ugyanis nem a cégek méretétől, hanem azok ügyfeleitől, partnereitől függ. Nem az számít tehát, hogy ki az, aki a számlát kiállítja, a faktoringcégeket elsősorban az érdekli, hogy kinek lett kiállítva a számla - írja közleményében a területen tevékenykedő BÁV Faktor Zrt.

"Krízishelyzetben a legtöbb vezető előre gondolkozik, így sokan már most keresik az új lehetőségeket. Azzal, hogy a rendkívüli helyzetben megváltoznak a fogyasztói szokások, a legtöbb cégnek csökken a likviditása, a vállalatvezetők többsége ettől tarthat most. Ráadásul ilyenkor lelassul a hitelezési folyamat, mindenki óvatos. Legutóbb a 2008-as válság idején volt hasonló a helyzet - akkor is sokan meglátták a lehetőséget ebben a megoldásban, és ezzel sikerült átvészelniük a nehéz időszakot - idézik a közleményben Rátkai Tamást, a BÁV Faktor alapító-vezérigazgatóját.

A vállalatok számára nemcsak a likviditás miatt, de kockázatelemzési szempontból is előnyös a kereskedelmi faktorálás. A szolgáltatással ugyanis együtt jár az adott vállalat vevőinek elemzése is, így a cégek azt is megtudják, hogy kinek érdemes szállítani, így fenntartva egy egészséges vevői kört. A szakértő szerint a piacon várható bizonytalanságot ezzel is csökkenteni lehet.

"A rendkívüli helyzetben a megnövekedett kereslet mellet a legtöbb faktoráló cég is óvatosabb lesz. A kihelyezés egyre nagyobb szelete hitelbiztosítással fedezetté válik, ezzel is csökkentve az ügyfelek és a faktorcégek kockázatát"- tette hozzá a BÁV Faktor igazgatója.

A magyar kereskedelmi faktoringpiac 2016 óta mutat látványos fejlődést, a Nemzetközi Faktoring Szövetség adatai alapján azóta minden évben megdőlt a hazai rekord. Közép-Kelet-Európában a legtöbb szomszédunknál hasonló, vagy rosszabb a helyzet, mint nálunk: 2018-ban Szlovákiában és Horvátországban kevesebb, mint 3 milliárd eurót finanszíroztak, Csehországban pedig közel akkora összeget mozgattak meg a kereskedelmi faktoringcégek, mint hazánkban. Az európai listát az Egyesült Királyság és Franciaország (320 milliárd euró), Olaszország (247 milliárd euró) és Németország (244 milliárd euró) vezetik, a középmezőnyben Hollandia, Belgium, Lengyel- és Oroszország szerepelt.