A magyar sajt megint szép lesz?

Csaknem 15 milliárd forintba került az Alföldi Tej Kft. új sajt- és porítóüzeme - az önerőből, hitelből és a kormány 4,8 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásával megvalósult beruházást csütörtökön adták át Debrecenben.

A debreceni üzemben elsősorban a város környéki tejtermelőktől érkező friss tejet dolgozzák majd fel. Az üzemépítés során a vállalat növelte nyerstej- és pasztőrözött tejtárolási kapacitásait is, így akár napi 750 ezer liter tej átvétele is lehetséges.

Az Alföldi Tej Kft. fejlesztése 181 munkahelyet teremt. Az automatizált gyártósoron nyolc ember 250 ezer liter tej feldolgozásával 25 tonna sajtot képes előállítani naponta. Az évi 8000 tonna kapacitású sajtgyár a teljes magyar sajtimport hetedét képes kiváltani. A porítóban évente mintegy 6500 tonnányi porterméket készítenek édes savóból - mondta Rózsás Mónika, a társaság ügyvezető igazgatója.

Így Székesfehérvár mellett már Debrecenben is jelentős gyártókapacitást alakított ki az Alföldi Tej Kft. A cég négy évvel ezelőtt vásárolt Hajdú-Bihar megye székhelyén egy tejgyárat, az itt meglévő üzem alapjain épített fel egy automatizált sajtgyárat, a porítóüzem pedig a sajtgyár mellett a sajtgyártás melléktermékeként keletkező édes savót dolgozza fel. Az új debreceni üzem működése során így nem keletkezik hulladék, mert a sajtgyártásból keletkező mellékterméket teljes egészében felhasználják.

A sajtgyárban először trappista sajt készül, amit a vállalat "Magyar" márkája alatt vezet be a magyar kis- illetve nagykereskedelembe. A tervek szerint a későbbiek során gouda sajtot is gyártanak Debrecenben, amelyet többek között a Távol-Keletre exportálnak. Japán kereskedelmi partnerekkel is előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a termék értékesítéséről.

A 4500 négyzetméter alapterületű porítóüzemben 1,2 millió liternyi tárolókapacitást építettek ki, így óránként 18 ezer liter folyadék feldolgozása révén, átlagosan napi 20-22 tonna portermék készül majd. A savóban maradó savófehérje könnyen emészthető fehérjeforrás az emberi szervezet számára. A jégkrémgyártástól kezdve, a bébitápszeren és a sportolóknak szánt funkcionális élelmiszereken át, egészen a daganatos betegek klinikai diétájának összeállításáig, számtalan területen hasznosítható alapanyag. A portermékek ráadásul a tejjel szemben 24 hónapos eltarthatósági idővel rendelkeznek. Az Alföldi Tej Kft. a világ "high-tech" élelmiszeriparának fog készíteni alapanyagot, Kínából máris jelentős az érdeklődés a tejpor, édes savópor és sótalanított édes savópor iránt - közölte a cég.