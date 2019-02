Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A magyar Tescót sztrájk béníthatja le

Késhetnek a januári fizetések a Tescónál, mert kedd este sztrájkba kezdtek a bezárás előtt álló győri irodaközpont bérszámfejtői, amely a Magyar Időkből lett Magyar Nemzet értesülései szerint az országos működést is lebéníthatja. Azért szüntették be a munkát, mert a cég magyar vezetése nem adott kielégítő válaszokat a kérdéseikre. Szerdán is folytatódhat a sztrájk.

Két órás figyelmeztető sztrájkot tartottak kedd este a győri Tesco bérszámfejtői. Az iroda bezárásáról még korábban döntöttek, de a cégvezetésnek és a tb- és bérszámfejtő osztálynak nem sikerült megállapodnia a leépítések miatt. A helyzet miatt szerdán 8 órától határozatlan ideig a törvény által biztosított munkabeszüntetés lehetősége mellett döntöttek - derül ki a lap cikkéből, mely szerint a vállalat több mint 17 500 alkalmazottjának fizetése késhet emiatt.

A fizetések mellett a társadalombiztosítási ellátások sem érkezhetnek meg időben, valamint a sztrájk ideje alatt a biztosítottak rendszerébe nem lesznek bejelentve az adóhatóságnál az újonnan belépő munkavállalók. Így a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó- és járulékbevallások, adatszolgáltatások sem jutnak el időben a hivatalba. Ugyanígy a kilépő munkavállalók bérének kiegyenlítése is problémássá válhat.

Ezekre viszont jogszabályi határidő vonatkozik, amelyet Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke, elmondta, hogy a megegyezés híján kialakult mostani helyzetben nem teljesülhetnek az előírt nyolc napon belüli átutalások a jogosultak számláira. A tb-kifizetések elmaradásának ellehetetlenülését pedig a munkáltató köteles jelenteni az egészségbiztosítási szervnek.

Bubenkó arról is beszélt, hogy többször tárgyaltak a cég képviselőivel, amely eredeti követeléseikre válaszul ajánlatot is tett, de nem tudtak megegyezni.

A sztrájkolók azt kérik a vállalattól, hogy az egyenlő bánásmód elvét is figyelembe véve mentesítsék őket a munkavégzés alól a teljes felmondási idő alatt, amelyet két ütemben kérnek megvalósítani. Az utcára kerülő dolgozók június 14-től és július 19-től szeretnék időzíteni a távozásukat, de arról is előre megegyeznének, hogyan alakul ennek menete - állítja a lap, amely már korábban is írt a lehetséges sztrájkról, akkor a Tesco azt közölte, hogy egyeztetnek.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html