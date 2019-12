Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A magyarok alig több mint negyede haszálhatja szabadon a közösségi médiát

A magyar munkavállalók ötödének rugalmasak a főnökei, míg nyolc százalékuknak minden lépését figyeli a munkáltatója. Van, ahol pontos irányelvek szabják meg, mit posztolhatnak a kollégák a közösségi médiában, míg másoknak rendszeresen átvizsgálják a csomagját a munkahelyre be- és kilépéskor - derül ki a Profession.hu 1000 fős, reprezentatív mintán végzett online felmérésének adataiból.

A friss felmérés szerint a magyarok húsz százaléka teljes szabadságot élvez a munkájával és munkaidejével kapcsolatban, míg a megkérdezettek nyolc százaléka úgy érzi, hogy minden lépését figyeli a munkáltatója.

Mindegy mikor, csak a munka el legyen végezve

A válaszadók 41 százaléka nap közben akkor tart szünetet, amikor akar, 32 százalékuk pedig úgy nyilatkozott, hogy a feletteseinek csak az a fontos, hogy minden feladat el legyen végezve, és nem az a tény, hogy a bent üljenek a kollégák az irodában. A munkavállalók 12 százalékával fordult viszont már elő, hogy főnöke szóvá tette, ha túl hosszúra nyúlt az ebédszünete.J

Jóval szigorúbb munkakörülményekre is akad példa: a válaszadók 17 százalékának munkavégzését biztonsági kamerákkal figyelik, 13 százalékuknak rendszeresen vagy alkalmanként alkoholszondát kell megfújnia munkakezdés előtt. Azonos arányban, 13 százalékuk esetében fordul elő, hogy a csomagjukat a munkahelyre be- és kilépés előtt rendszeresen átvizsgálják. Három százalékuk pedig azt vallotta, munkahelyén még azt is ellenőrzik, hogy igazat állít-e, amikor családi vagy egészségügyi okokra hivatkozva marad ki a munkából.

Öncenzúra a közösségi médiában

A céges számítógép használatát is sok helyen korlátozzák: a válaszadók ötöde csak a munkájához elengedhetetlen dolgokra használhatja a számítógépét. Azt viszont, hogy a munkavégzéshez kapott számítógépét magáncélra is használja-e a tiltás ellenére, csak 8 százalékuk esetében ellenőrzik. A válaszadók 4 százalékának viszont még a munkahelyi e-mailjeit is rendszeresen átnézi munkáltatója.

A KSH adatai szerint 6,6 millió magyar felnőtt internetezik, ebből 5,8 millióan rendelkeznek Facebook profillal, vizsgálatok szerint átlagosan 6,5 percenként pillantunk a telefonunkra. Nem meglepő hát, hogy a munkahelyek dolgozóik közösségi média használatába is beleszólnak.

A válaszadók 6 százaléka egyáltalán nem posztolhat semmit a közösségi médiában, mert a munkahelye megtiltotta azt, 16 százalékuk számára nincs megtiltva, de pontos irányelvek vannak a munkahelyén a közösségi média használatára vonatkozóan, 27 százalékuk viszont arra használja a közösségi médiát, amire akarja, a munkahelyén nincsenek erre nézve megszorítások.

Érdekesség, hogy a magyar munkavállalók 22 százaléka saját magát cenzúrázza: "ugyan nem szól bele a munkahelyem, hogy mit posztolok, de azt érzem, jobb, ha a munkámról egyáltalán nem osztok meg tartalmat" - vélik.



Vicces posztnak indult, kirúgás lett belőle

100-ból 5 emberrel fordult már elő, hogy posztolt valami olyat a közösségi médiában, amit a munkáltatója problémásnak ítélt. Ez csak negyedük esetében volt privát jellegű, a többieké olyan tartalom volt, ami a munkahellyel, a konkrét munkával, a főnökükkel vagy a munkatársakkal volt kapcsolatos. A következménye legtöbbször annyi volt, hogy megkérték, törölje a posztot, de többeknek az állásába került az átgondolatlan posztolás.