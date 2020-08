A Mastercard fontos fejlesztést vezet be Magyarországon

A Mastercard bejelentette, hogy Magyarországon is elérhetővé teszi Pay by Account nevű számlaalapú fizetési szolgáltatását, így a vásárlók a kártyás vagy mobilos fizetéseknél megszokott gyorsasággal, kényelemmel és egyszerűséggel fizethetnek majd. A nemrég hatályba lépett törvény szerint 2021. január 1-től minden online kasszával rendelkező kereskedő köteles elektronikus fizetési lehetőséget biztosítani ügyfelei számára - írja közleményében a digitális fizetési vállalat.

A Mastercard Pay by Account használata során a vásárló saját okostelefonja segítségével fizethet, legyen szó akár bolti, akár online vásárlásról. A szolgáltatás önálló alkalmazásként, vagy akár a mobilbanki applikáció egyik funkciójaként is alkalmazható. Ehhez a vásárló számlavezető bankjának kell elérhetővé tennie a funkciót ügyfelei részére. Bolti környezetben a kártyás fizetéskor megszokott módon, érintésmentesen, a POS-terminálnál történik a fizetés, azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben nem egy bankkártya, hanem a vásárló bankszámlája vesz részt a tranzakcióban. Online vásárlás során pedig a Mastercard Pay by Accountot választva a vásárló a megszokott módon, az internetes kártyaterminál oldalon indíthatja el a tranzakciót - magyarázzák a szolgáltatást a közleményben.

A Mastercard multirail stratégiájának megfelelően többféle megoldást is kínál, így akár bankkártyás fizetésről, akár a bankszámlák közötti azonnali fizetésről van szó, indulásra kész szolgáltatásaival segíti a kereskedőket és pénzügyi szolgáltatókat.

"Nagyon fontosnak tartjuk a kormány készpénzmentesítéssel kapcsolatos törekvéseit, technológiai vállalatként pedig az a feladatunk, hogy többféle megoldással támogassuk a piaci szereplőket ezen az úton. A Mastercard több mint 50 éves tapasztalattal rendelkezik a gyors, kényelmes és biztonságos fizetések terén, és ez a tudás nem csak a kártyás fizetési megoldásainkban köszön vissza, de a számlaalapú fizetések (Pay by Account) kapcsán is" - mondta Eölyüs Endre a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.

A szolgáltatás a QR-kódos technológiát is ismeri, mely várhatóan olyan mikrovállalati szegmenseknél lehet alternatíva, ahol nehézkesebb a kártyás fizetés kialakítása.

A Mastercard Pay by Account a kártyás fizetésnél meglévő vásárlói és kereskedői előnyöket hozzákapcsolja az azonnali fizetési rendszerhez. Így például a kártyás fizetéseknél megszokott vitarendezési mechanizmust követve a vásárló Pay by Account esetében is visszakapja a pénzét a banktól, ha visszaélés áldozata lett, vagy ha nem azt a terméket, szolgáltatást kapta, amelyet szeretett volna. Kereskedői oldalon pedig további előny, hogy a szolgáltatás a meglévő érintésmentes és internetes kártyaelfogadási infrastruktúrán működik, így sokkal kisebb fejlesztést igényel a bevezetése, mint más, hasonló megoldások.