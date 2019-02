Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A MÁV elmondta, kiket érint leginkább a Keleti lezárása

A Pécsről, Győrből, Szombathelyről utazókat is érinti majd a budapesti Keleti pályaudvar májusi, két hétig tartó lezárása - mondta Bíber Anett, a MÁV-csoport szóvivője az M1-en.

Felsorolta a helyszíneket, ahonnan útnak indulva számítani kell korlátozásra. Ezek: Tatabánya, Győr, Hegyeshalom, Sopron, Szombathely, Kaposvár, Dombóvár, Pécs, Baja, Sárbogárd, Pusztaszabolcs, Békéscsaba és utóbbin keresztül romániai útirányok.

A Keleti pályaudvaron végzendő karbantartás ideje alatt, május 13-tól 26-ig, valamennyi, a pályaudvart érintő elővárosi és távolsági vonat menetrendjében lesznek változások. A vonatokat a Keletiből más állomásokra irányítják át, más állomásokat érintő módosítások is várhatóak - írja az MTI.

Jelenleg is tart annak kidolgozása, hogy melyik vonatot, pontosan hogyan érintik a változások.

Egy hétköznap 340, egy hétvégi napon valamivel kevesebb mint 300 vonat érkezik és indul a Keletiből, ez naponta 25-30 ezer utast jelent. A szóvivő beszélt arról is, hogy a karbantartás részeként felújítják a peronokat, javítják a vakolatot, ellenőrzik a vasúti infrastruktúrát és cserélik az elhasználódott alkatrészeket is. Utóbbinak köszönhetően javul a műszaki biztonság és csökkennek a késések is.

Az állomási hirdetményeken, Facebook-oldalukon, a Mávinform és ügyfélszolgálatuk segítségével adják majd át az információkat a menetrendi változásokról.