A Mol több ezer külföldi munkással építteti fel tiszaújvárosi gyárát

A magyarországi építőipari munkaerőhiánnyal indokolja a Mol Nyrt., hogy miért vendégmunkásokkal építteti fel a Mol Petrolkémia Zrt. új gyárát Tiszaújvárosban. Háromezer, "uniós és unión kívüli" országokból érkező munkás közül kétezernek mobil lakóparkot is építenek - értesült az Átlátszó oknyomozó hírportál.

"A 2030-ig szóló stratégiánkban vállaltuk, hogy 4,5 milliárd dollár értékben hajtunk végre petrolkémiai beruházásokat, jelentős részben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Célunk, hogy létrehozzuk Kelet-Közép-Európa legnagyobb vegyipari komplexumát. E fejlesztési stratégia egyik mérföldköve a 2021-ig megvalósuló Poliol projekt, ami cégcsoportunk legnagyobb organikus beruházása és összességében közel 1,2 milliárd euróba kerül. A Mol-csoport történetének legnagyobb beruházásáról van szó, amit saját erőből hajt végre, és amelynek mérete regionális szinten is kimagasló" - írta az atlatszo.hu megkeresésére a Mol sajtóosztálya.

A grandiózus építkezés kapcsán Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezető-helyettese a parlamentben arról kérdezte a Bodó Sándor államtitkárt, igaz-e a hír, hogy 3000 török vendégmunkás érkezik Tiszaújvárosba. Az államtitkár válaszában diplomatikusan azt mondta, csak akkor jönnek harmadik országból munkavállalók, ha ugyanarra a pozícióra nincsenek EU-s jelentkezők.

A most épülő mobil lakóparkba 2000 gyárépítő vendégmunkás költözik be. Az első konténereket áprilisban telepítik a területre, a nyár derekán érkezik meg a vendégmunkások első hulláma - írta az önkormányzati újság.

"A projekt a csúcsidőszakban megközelítőleg 3000 munkást fog foglalkoztatni. Azt is folyamatosan kommunikáltuk, hogy erre az időszakra átmeneti munkásszállásokat hozunk létre, ahol az építkezésen dolgozóknak a normál életvitelhez szükséges ellátást biztosítja a kivitelező. Tehát, ami történik, az semmiképpen sem titkos, és egy ilyen méretű beruházás esetében teljesen normális üzletmenet. Világosan kell látni azonban azt is, hogy a magyar kivitelezői kapacitások jelenleg különösen korlátozottak. Éppen ezért érkeznek vendégmunkások az uniós tagállamokból és az unión kívüli országokból is" - írta a Mol az Átlátszónak.

A dolgozók összetételéről még senki sem nyilatkozott.

A Mol tavaly szeptemberben jelentette be, hogy 1,2 milliárd euróból (390 milliárd forintból) új üzemet épít Tiszaújvárosban, a Mol-csoport magyarországi petrolkémiai központjában . A magyar kormány 131 millió euróval (12 milliárd forinttal) és 28 milliárd forint adókedvezménnyel támogatja a beruházást, amelyet az Európai Bizottság is jóváhagyott. A tiszaújvárosi komplexum 2021 második felében kezdheti meg működését.