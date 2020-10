A müzlinek se járvány, se válság nem tesz be

Bár a koronavírus járvány gazdasági hatása több édesipari termékkategóriában is a forgalom csökkenéséhez vezetett, a müzli, amely az utóbbi két évtizedben a kekszekkel együtt következetesen a leggyorsabb növekedést mutatja, változatlanul jól tartja magát - írja közleményében a Magyar Édességgyártók Szövetsége.

Az élelmiszeripart elsősorban a vendéglátóipar, a szállodákat, éttermeket és kávéházakat magába foglaló HoReCa szektor kiesése és a forgalom közel 40 százalékát adó export jelentős csökkenése érintette kedvezőtlenül a járványhelyzetben - mondta el a szervezet pénteki eseményén Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium Élelmiszergazdasági és -minőségpoltikai Főosztályának főosztályvezetője. A hazai élelmiszeripar több mint 4500 szereplőjének zöme mikrovállalkozás, a területen mintegy hetven nagyvállalat és háromszáz középvállalat tevékenykedik, a járvány számukra is kemény időszakot jelentett, az agrártárca ezért a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozásokat közel 8 milliárd forinttal támogatta, amelyet az igénylők egyszerűsített ügyintézés mellett, gyorsan elérhettek.

Viszont az édességgyártóknál nem egyformán negatív volt a járvány hatása: a fogyasztói igények eddig is változtak, de a koronavírus megjelenése felgyorsította, hogy az emberek az egészséges termékek felé forduljanak. A funkcionális édességek (pl. proteines, emelt vitamin- vagy ásványianyag-tartalmú termékek, energiaszeletek) éppúgy ide sorolhatók, mint a különféle mentes termékek - a laktóz-, cukor- vagy gluténmentes termékek, amelyeket napjainkban már nem csupán azok fogyasztanak, akik valóban érzékenyek valamely összetevőre -, valamint a light, azaz csökkentett energiatartalmú termékek is - derült ki Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnök előadásából, aki elmondta, akik a távmunka, az otthoni iroda körülményei között a funkcionális termékek piaca löketet kapott. Eddig is gyors növekedés jellemezte a szektort, a mérete világszinten eléri a 189 milliárd dollárt, a következő öt évben is átlagosan évi 8 százalékkal fog nőni, és az időszak végére eléri a 276 milliárd dollárt. Az édesipar szereplői jelentős erőforrásokat mozgósítanak az innováció érdekében, hogy kiszolgálhassák a fogyasztók fejlődő igényeit, amelyeket dr. Gyimes Ernő, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara Élelmiszermérnöki Intézetének egyetemi docense elemzett előadásában.