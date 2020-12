A napenergia az új magyar biznisz, nehogy lemaradjon!

A kormány 2021-től támogatná a háztetős napelem-telepítéseket. Palkovics László miniszter csütörtökön Csornán átadott egy napelemcella-gyárat, a közel 19 milliárdos beruházást a kormány 6 milliárd forinttal támogatta, a többihez a Magyar Fejlesztési Bank adott hitelt.

Hat gigawatt naperőmű kapacitást szeretne elérni Magyarország 2030-ra az ipari és a háztartási szektorokban együttvéve, jelenleg az ország két gigawatt ilyen kapacitással rendelkezik - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, aki azt is közölte, hogy jövőre támogatják a háztetős napelem-telepítéseket.

A háztartási szektorban a háztetőkre telepített naperőmű-kapacitás adja a felhasználás jelentős részét, ezért a kormány a fejlesztéseket vissza nem térítendő támogatásokkal szeretné segíteni 2021-től - mondta az MTI szerint Palkovics László az Ecosolifer Kft. napelemcella-gyárának átadásán, Csornán.

A csornai beruházás összértéke 53 millió euró (18,9 milliárd forint) volt, amelyet a kormány hatmilliárd forinttal támogatott. A projekt a Magyar Fejlesztési Bank finanszírozásával valósult meg.

Magyarország napsütötte ország, amely alkalmassá teszi arra, hogy a naperőművek és a nukleáris energia használatával 2030-ra az energiatermelés 90 százalék fölötti részét szén-dioxid-kibocsátás nélkül érje el. Ez fontos eleme a klímavédelmi akciótervnek - mondta a miniszter.

Vétózunk, vagy nem?

A napelemcella-gyár átadójának egy másik aspektusát az adja, hogy csütörtökön tárgyalja az Európa Tanács - és a miniszter reményei szerint döntés is születik - az Európai Unió megemelt szén-dioxid-kibocsátási céljáról. Palkovics szerint nem igaz, hogy Magyarország szeretné megvétózni a célt, a magyar kormány csak azt szeretné, hogy a célt azonos mértékben támogassa az EU minden tagországa.

Magyarország a nyolcadik helyen szerepel az 1990 óta elért szén-dioxid csökkentésben és a 2030-as célérték 40 százalékát teljesítette tavaly.

A napelemcella-gyár harmadik aspektusa iparpolitikai kérdés, amely arról szól, hogy a napelemeket Kínában gyártják, mert 15-20 évvel ezelőtt az EU feladta azt a törekvését, hogy versenyképessé váljon az ázsiai országokkal szemben - véli a miniszter.

Gyártunk, mert tudunk

Az új technológiai eljárásokkal, mint amilyet az Ecosolifer gyára is képvisel, Európa ismét versenyképes lehet. A gyár célja az, hogy hosszú távon ne csak cellákat, hanem olyan modulokat és egységeket is gyártsanak, amelyek energiatárolásra is alkalmasak. Magyarország jövője magyar, zöld és hightech és ez a mostani beruházás megfelel ezeknek a prioritásoknak - idézte a minisztert az MTI.

Tíz évvel ezelőtt kezdődött az a fejlesztés, amely az alapját képezi a cég termékeinek, amelynek lényege, hogy a két alapvető napelem-technológiát, a vékonyrétegű és a kristályos napelemeket ötvözték - mondta Maczikó István, az Ecosolifer technológiai igazgatója. Az üzem száz megawattos folyamatos gyártásnál 112 embert fog foglalkoztatni.