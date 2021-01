A NAV három és félmilliárdot követel egy cégtől

A NAV 3,5 milliárd forintot követel attól a cégtől, amely vezeti a jelentős összegű adóhiányosokat felsoroló 2020. utolsó negyedéves listát. Érdekesség, hogy a lista második és negyedik helyén magánszemélyek állnak, jóval 700 millió forintot meghaladó adóhiánnyal.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2020. negyedik negyedévében összesen 79 adózóval (36 magánszeméllyel és 43 vállalkozással) szemben állapított meg jogerős határozatban jelentős összegű adóhiányt, ami magánszemélyeknél 10 millió, míg nem magánszemélyeknél 100 millió forintnál nagyobb összegű adóhiányt jelent.

Az adósoknál feltárt összes adóhiány 16,2 milliárd forint, ami ötmilliárd forinttal több az előző negyedévinél, amikor is közel ugyanennyi adózó (77 név) szerepelt a listán. Az átlagos adóhiány most 205 millió forint. Az adózókra még 19,2 milliárd forintnyi mulasztási és adóbírságot is kivetett az NAV.

A szégyenlista éllovasa a budapesti székhelyszolgáltatós címre bejegyzett Stone Wall Build Invest Kft., amelynél 2,3 milliárd forint adóhiányt állapítottak meg, és 1,2 milliárd forint bírságot is kiszabtak. A céget 2009-ben Gázvezeték Szerviz Kft. néven alapították, majd a víz-gáz szerelést 2017-től épületépítésre cserélte az új tulajdonosa, a cégnevet pedig Stone Wall Build Investre változtatták. Az évben a siker is bekopogtatott a vállalkozáshoz, ugyanis a nettó árbevétele az előző évi nulláról 2,8 milliárd forintra nőtt, az évet 158 milliós adózott eredménnyel zárta. Ekkor egymilliárd forint kötelezettséget tüntettek fel az éves mérlegben. A cég azóta kétszer tulajdonost cserét, és nem adott le beszámolót.

Jelentős összegű adóhiányosok (2020. IV. n.é.) Név Lakóhely, székhely Adóhiány (M Ft) Bírság (M Ft) Stone Wall Build Invest Kft. 1141 Bp, Komócsy u. 5-7. 2 302,7 1 227,1 Kirschner Gábor 2049 Diósd, Krisztina u. 6. 774,2 1 603,3 MobilCorner.hu Kft. 2300 Ráckeve, Irinyi u. 6. 758,2 1 535,7 Zelencz István 1023 Bp, Gül Baba u. 21. 722,2 1 478,7 Immoszi Ker. és Szolg. Kft. 2161 Csomád, Kossuth L. u. 79. 668,1 365,0 Erika Trade Company Kft. 1122 Bp, Hajnóczy J. u. 11. 527,9 294,9 Forbici Team Kft. 1135 Bp, Lehel u. 48. 511,5 292,3 Food Gate Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, Nefelejcs u. 24. 498,8 1 007,9 Golden-Holding Bau Group Kft. 1223 Bp, Nagytétényi út 180-196. 470,2 404,6 Xin Li Cheng Hungary Kft. 1101 Bp, Luca köz 2. 440,4 237,5 Lido-car Hungary Kft. 1163 Bp, Veres P. út 51. 398,6 231,6

Forrás: NAV

Az adóslistán az Erika Trade Company Kft. neve kétszer is olvasható, összesen 528 milliós adóhiánnyal és közel 300 milliós bírsággal. A két éve elektronikus berendezések nagykereskedelmére alapított, majd autókereskedelemre váltott cégnek nincs leadott beszámolója, bejegyzett tulajdonosa egy ukrajnai, beregszászi lakóhelyű magánszemély.

Netes kereskedő is listán van

A csomagküldő, internetes kiskereskedelemmel foglalkozó MobilCorner.hu Kft.-nél 758 milliós adóhiányt tárt fel és kétszer ekkora összegű bírságot szabott ki a NAV. A Mobilcorner.hu domain alatt egy mobiltelefonos webáruház működik, ennek azonban nem a MobilCorner.hu Kft. a szolgáltatója, hanem a budapesti székhelyű LuckyPhones Kft. A két cég között nincs tulajdonosi átfedés. A Céginfo.hu adatbázisból kiderül, hogy a LuckyPhones tulajdonos-ügyvezetője Schneiderné Kiss Margit Nóra, míg a ráckevei székhellyel bejegyzett MobilCorner Kft.-é Schneider Péter. Az adóslistán szereplő vállalkozás 2017 januárjától működik, beszámolót tevékenységéről csak alapításának évében tett közzé, akkor 2,8 milliárd forint nettó árbevétel mellett 43 milliós adózott eredménnyel zárt. A kötelezettségállománya - mind rövid lejáratú - 973 millió forintot tett ki. A telekommunikációs termékek kiskereskedelmével foglalkozó LuckyPhonest 2016 októberében hozták létre, a következő évben közel 3 milliós, 2018-ban 227 milliós, 2019-ben pedig 1,18 milliárd forint forgalmat bonyolított.