A Nitrogénművek sikerrel jött ki a válságból

Az idei év kiemelkedően jól alakult a Bige cégcsoport számára és egyik legsikeresebb évét zárja a Nitrogénművek Zrt. - mondta el Bige László, a társaság tulajdonosa a Vidék Magazinnak adott interjújában.

A járvány és az általa okozott gazdasági válság miatt egy dolgozótól sem vált meg a Nitrogénművek Zrt. A műtrágyagyártásban érdekelt cég ráadásul új szakemberekkel, mérnökökkel, jogi vezetővel, gazdasági és kereskedelmi felsővezetőkkel bővült. A Covid-19 ellenére növelni tudták a gyártást, és bővíteni a disztribúciós csatornáikat. A jelentős export piacaikon erősödtek és új piacokra is adtak el - derült ki a Vidék Magazinnak tett nyilatkozatból.

Bige László arról is beszélt, hogy pont az elmúlt időszakban érett be az a közel 420 millió eurós befektetés-sorozat, amit a Nitrogénművek 2004-2017 között a legmodernebb technológiákba fektetett. "Magyarországon bárminemű állami támogatás nélkül, a privát szektorban ekkora beruházást még senki nem csinált. Ezért működik stabilan az évi 1,45 millió tonna nitrogén alapú műtrágya gyártására alkalmas modern péti gyár, ami technológiában és termékeik minőségében is világszínvonalú. A befektetésre azért is szükség volt, hogy a magyar gazdáknak mindig jó minőségű, hazai gyártású műtrágya álljon rendelkezésre. Nem létezik modern, hatékony mezőgazdasági termelés nitrogén alapú talajtáplálás nélkül" - tette hozzá a tulajdonos.

Félévkor a Nitrogénművek már több, mint 620 ezer tonna árut értékesített, árbevétele 54 milliárd forint volt, amihez 15,5 milliárd forint EBITDA párosul. Ez csaknem 70 százalékkal volt jobb eredmény az előző év azonos időszakához képest. A kimagasló első félév után az év második felében is tartották az ütemet. Az üzemek maximális kapacitáson termelnek három műszakban az év 365 napján, a péti gyár termelése pedig már 2021 első negyedév végéig le van kötve. A 2020-as pénzügyi értelemben is a cég legsikeresebb évei között fog szerepelni - emelte ki.