A nyugdíjasok ügyében erélyes fellépés jön

Összefognak a nyugdíjas érdekvédelmi szervezetek, hétfőn együttesen lépnek fel.

Összehangoltan lépnének fel a nyugdíjas érdekvédelmi szervezetek - írja a Porttfolio arról, hogy létrejön a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET).

A szervezet alakuló ülését hétfőn tartja, hogy közösen nagyobb erővel és az eddigieknél hatékonyabban képviseljék a korosztályukat, s együtt követeljenek a döntéshozóktól érdemi egyeztetést. Elvárják, hogy a kormány illetékesei mielőbb kezdjenek érdemi párbeszédet a nyugdíjasokat érintő súlyos problémákról.

Az elmúlt héten jelentették be, hogy a kormány nyugdíjkorrekciót és nyugdíjprémiumot is fizet novemberben. Azonban több helyről kritizálják a jelenlegi rendszert, hogy a juttatások és az emelések elmaradnak a szükségestől. A leggyakoribb érv, hogy a jelenlegi rendszerben csak az inflációval igazítják ki a nyugdíjakat, miközben a bérek gyorsabban emelkednek, így végső soron az idősek megélhetési körülményei romlanak. Ezért már egy javaslatot is beterjesztettek a parlament elé, hogy megváltoztassák az emelési rendszert, így például a jövő évi tervezett 2,8 százalékos emelés helyett 5,6 százalékot adnának.