A piaci kilátások jók, de az államra inkább már nem számítanak a napelemes cégek

A hazai napelemes ipar egyik nagy szervezete felmérte, hogy a tagok miként látják az idei év alapján a saját és az ágazat jövőjét a koronavírus-járvány árnyékában. Nagy meglepetés nincs, de néhány tételnyi lesújtó véleményt azért megformáltak a válaszadók.

A MANAP az egyik legjelentősebb magyarországi napelemes egyesület - melynek az iparágban aktív cégek (főként termelők és szolgáltatók) nagy része tagja - felmérte: milyen kilátásokat látnak a piacon. Míg a piac hosszú távú kilátásait tekintve továbbra is a határozott optimizmus a jellemző, az egyesületi tagok többsége meglehetősen visszafogott módon lelkes, ha a szabályozási környezet kerül elő. A Covid-19 járvány hatásait illetően viszont úgy látják, hogy ha meg is torpant a magyar napelemes piac, az energetikában a további térnyerésüket ez nem veszélyezteti.

A MANAP tagságról leginkább azt érdemes kívülállónak tudnia, hogy a tagok mintegy 35 százalékának legalább 500 millió forint árbevétele volt 2019-ben napelemes termelésből (további 41 százaléknak pedig 100-500 millió forint között alakult ez a tétele), így nemcsak, hogy "testközelből" látják, de élik is a magyar napelemes erőművesek mindennapi életét. A friss felmérés, mely a piac helyzetéről, közép- és hosszú távú kilátásairól alkotott véleményükre volt kíváncsi, ezért is fontos visszajelzés a piac, a szabályozók és a kívülállók számára is.

Az iparági egyesület tagjai határozottan optimisták az iparág kilátásait illetően piac hosszú távú kilátásait illetően, de szerintük rövid távon a jelentősebb háztartási méretű lakossági és közületi kiserőművek piacán várható a legnagyobb növekedés. Hosszú távon viszont úgy vélik, hogy a smart-, illetve energiatárolós rendszerek piaca bővülhet majd Magyarországon a legdinamikusabban.

A tagok mintegy fele (48 százaléka) "JÓ" véleménnyel volt az iparág gazdasági kilátásairól, miközben minden ötödik tag "NAGYON JÓ", minden negyedik pedig "KÖZEPES" minősítést adott. A tagok túlnyomó része vélekedett úgy, hogy számukra a lakossági (80 százalék) és kkv-szegmens (72 százalék) könnyen elérhető. Ugyanez a nagyvállalatok esetében már lényegesen kevesebb (41 százalék), ahogyan erőművi beruházók esetében (35 százalék) és az önkormányzatok esetében is (28 százalék). Az államot viszont potenciális ügyfélként mindössze 3 százalék jelölte meg - ami az iparág számára gyakorlatilag elhanyagolható szegmenssé tette az államot.

A napelemes ipar szabályozási környezetet a tagok közül senki nem értékelte "NAGYON JÓ"-ra; a tagság kétharmada "KÖZEPES"-t, 10 százalékuk pedig csupán "ELÉGSÉGES"-re tartja mindezt. A felmérésben részt vett tagok szerint leginkább (61 százalék) a finanszírozás könnyítését nevezte meg, mint ami segítené a megújulók terjedését, ezt a tételt az állami támogatások, illetve az európai uniós pályázati rrendszer javítása követi (48, illetve 42 százalék)

A MANAP-tagok úgy vélik, hogy a következő 1-3 évben a 10 kilowatt (kW) méretűnél nagyobb lakossági, háztartási méretű kiserőművek (HMKE) piaca produkálhatja majd a legnagyobb növekedést. Ez azért meglepő várakozás, mert az utóbbi időszak átlagos méretű háztáji naperőmű mérete alig haladta meg a 6 kW-ot, miközben a kormány éppen azt jelentette be, hogy borítja a lakossági napelemes rendszer eddigi elszámolását. De az iparági szervezet tagjai szerint közel ilyen boom lesz majd a 10-50 kW méretű, közüzemi HMKE szegmensben is .

A felmérésben részt vett tagok mindezeken felül azt is gondolják, hogy hosszabb távon (5+ év) leginkább az energiatárolóval is kiegészülő rendszerek válnak a legnépszerűbbé, és a közüzemi HMKE-k csak ezután következnek. A rövid távon várt lakossági boom a MANAP-tagok szerint hosszú távon ellaposodik, ahogyan a nagyobb 50-500 kW és az annál nagyobb méretű naperőművek iránti érdeklődés is (ami viszont azért érdekes, mert a jelek szerint a kormány jelentős várakozással tekint éppen a nagy méretű napelemes erőművek építési lehetőségeire).

A Covid-19 járványhelyzet tapasztalataira kérdező tételek alapján az látszik, hogy bár a beszállítói teljesítmény lassulása mindenkinél megjelent, az nem rengette meg a piacot, az egyesületi tagok nagy többsége nem is csökkentette a munkavállalói létszámot, viszont sokan éppen most látták elérkezettnek az időt, hogy fejlesszenek és új projekteket indítsanak. A felmérés szerint összességében nem számítanak jelentős visszaesésre a magyarországi napelemes piacon. A tagok mintegy fele (48 százalék) határozottan optimista volt a cége közép távú kilátásait (4-6 év) illetően.