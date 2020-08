A polgármester fellépése kellett, hogy több száz ügyfélpanasszal foglalkozzon az Elmű

A fővárosi agglomeráció több településén hónapok óta fennálló problémára egyetlen feltételes módba tett választ adott az áramhálózati cég, ezért a halásztelkiek privát Facebook-csoportban gyűjtik a káreseményeket és fogadkoznak: akár bíróságra is viszik az ügyüket, amennyiben az Elmű nem vállalja az áramkimaradásokért a felelősséget.

Mit szólna hozzá, ha naponta 2-3-4-5 alkalommal, igaz, csak néhány másodpercre "elmenne az áram" a lakásában? Ha a jelentős méretű feszültségingadozás tönkretenné az internetes routerjét - és így a homeoffice munkavégzés lehetőségét? Ha az ügyfélszolgálati vonalon 12-15 perc után a kagylót felvevő diszpécser "megsúgná": örüljön, hogy beszélhet, mert az ön településéről érkező hibabejelentéseket felsőbb utasításra már nem is kéne fogadni?

Ha a panaszára azt az érdeminek szánt választ kapná, hogy a hálózati cég sajnálja, hogy a feszültségingadozások tönkretették a háztartási gépeit, de legközelebb majd jobban válogassa meg azokat, és egyébként pedig: a kényes készülékeit védje szünetmentes táppal?

És akkor, ha már annyira felment önben a pumpa, hogy a szomszéddal és a város több tucat, ugyanebben a cipőben járó polgárával együttesen kérték a polgármestert, hogy csináljon már valamit, és a települése vezetőjének, a környező települések vezetőivel megírt, hivatalos, sok pecsétes panaszlevelére a cégtől azt a választ kapná, hogy valószínűleg mindenért néhány, kábelekre lógó ág lehet a felelős, és napokon belül majd megnézik, hogy mit tehetnek?

Na, ezt az epét nyeli a csepeli agglomeráció több települése. Mint a Budapest környéke beszámolt róla: Halásztelek, Szigethalom, Szigetszentmiklós és Tököl több tucat háztartása az elmúlt két hónapban rendszeresen szenvedte el a pillanatnyi áramszüneteket - és az emiatt bekövetkező kisebb-nagyobb meghibásodásokat.

fotó: Katona Vanda

Süket fülek

A jelek szerint azonban hiába jelezték a problémát az illetékes áramszolgáltató cég, az Elmű Hálózati Kft. felé, az a legutóbbi napokig nem tett érdemi lépéseket a helyzet rendezésére. A halászteleki lakók által létrehozott privát Facebook-csoportban egymásnak adnak tanácsot és számolnak be az éppen aktuális helyzetekről a lakók - egy-egy bejegyzéshez 40-50 komment perceken belül érkezik, láthatóan sokaknak elege van abból, ami a településen áramszolgáltatás címén folyik.

Egyikük, akivel sikerült beszélnünk, úgy emlékszik, két hónapja, hogy szinte napi rendszerességűvé váltak a kis ideig tartó áramszünetek, de sokszor csak abból veszik észre, hogy napközben "elment az áram", hogy amikor a munkából hazaérnek, az elektromos berendezésekben lévő órák villogó nullát mutatnak, vagy a cirkó rendszerek kikapcsolt állapotba kerültek. A problémát tömegesen jelezték az elmúlt hetekben az Elmű felé, de nem történt semmi. Annak ellenére sem, hogy a csoportba írók egyike egy tavaly decemberi posztot idézve állította: ezeket a hibákat már akkor is jelezték, és a hibabejelentés után a cég ügyeletesétől azt az információt kapták, hogy a probléma valószínűleg az egyik transzformátorral lehet - csak nem tudják még, melyikkel.

A zárt Facebook-csoportba posztolt - szövegűen közölt - történetleírások egyike pedig ezt közölte:

"... A ma koradélutáni menetrendszerinti áramkimaradás után ismét felhívtam az Elmű-t! Nagyon hamar fel is vette egy kellemes hangú hölgy a telefont. Yess! gondoltam én balga: nyert ügyem van! Elpanaszoltam a fájdalmam, ő türelmesen meghallgatott. (...) Már éppen nyeregben kezdtem érezni magam, mikor ő egy mondattal összetörte a szívem! Ha nem ülök biztos leültem volna a válasza hallatán! Ilyet még ügyfélszolgálatostól nem hallottam! (...) Sajátmaga egyszerűségével közölte: azt az utasítást kapta, hogy NE vegyen fel Halásztelekről több hibabejelentést, mert már tudnak a hibáról és felesleges még egyel több panasz!... "

A helyzet egy másik kárvallottja - aki nem telefonon próbált megoldást találni, hanem az Elmű saját applikációján keresztül - , a következőket írta: "... Este 10-kor csörög a telefon, az ELMŰ-sök hívtak, hogy itt állnak a ház előtt, jöttek kivizsgálni a bejelentést. Mondta nekik a férjem, hogy a probléma nálunk sem más, mint ami hetek óta minden halásztelki háztartást érint, de kérték, hogy menjen ki, mert fel kell venniük a jegyzőkönyvet. Így jegyzőkönyvbe is bediktálta mindazokat, amiket megírt az app-ban, amiket elmondtatok, megírtatok egyébként már százszor ti is, és megmutatta a szomszéd előző napi feszültségmérésének eredményeit, amitől elkerekedett a szemük. :( Közölték, hogy hááát igen, ezt ki kell vizsgálni..."

Egy harmadik érintett az utóbbi napokban mért feszültségingadozásokat naplózta, hozzátéve, hogy tapasztalatai szerint az áramkimaradások nincsenek összefüggésben az időjárással. Hogy mivel van, arról viszont fogalma sincs, csak azt tudja, hogy normál hálózati üzemelés mellett az alábbi gorbének biztosan nem így kellene kinéznie:

Egyik alkalommal, amikor a pillanatyni feszültségszintet mérte, meghökkent, hogy a műszer a standard 230 Volt helyett csupán 194,2-őt mutatott. Akkor viszont már elképedt, amikor néhány nappal később "sikerült" 179 Voltot is mérnie.

A lakásokban, házakban naponta többször is előfordult, hogy a főbiztosíték leoldott, az 1-2 másodperces áramkimaradások után volt, hogy "minden folytatódott tovább", de előfordult olyan is, hogy az áramszünet utáni visszatérő árammal "még valami nem stimmelt" és azonnal lekapcsolta a FI-relét is. Tegnapelőtt Halásztelken dedikáltan ez a helyzet állt elő a Dunasor utcában, a Kossuth Lajos -, a Táncsis -, a Rózsa-, az Iskola -, a Viola - és a Bethlen utcában, egy nappal korábban pedig a Rákóczy-, a Védgát- , és a Puskás Tivadar utca lakói tapasztalhatták meg ugyanezt. De Halásztelek mellett Tökölön és Lakihegyen is ehhez hasonló volt a helyzet...

Széttárt karok, megoldatlan gondok

A panaszt tevők közül volt, akinek a hálózati cég írásban már válaszolt. Miután a cég azt közölte, hogy ugyan nagyon sajnálja a kárát, de azért nem szándékszik helyt állni, úgy döntött, hogy bejelentést tesz az Energiahivatalnál és a fogyasztóvédelmi hatóságnál is. Egy másik kárvallott azt írta ki az üzenőfalra, hogy miután megírta a 21. írásás bejelentését is az ügyben, az Elműtől felhívta az egyik diszpécser, aki megnyugtatásul közölte vele, hogy az általa jelzett problémát valójában egy szigethalmi probléma idézte elő, de tudomása szerint összesen két alkalommal állt elő a jelzett helyzet, a hibát pedig már kijavították. A lakó jelezte, hogy a meghibásodások nála nem két hétvégén jelentkeztek, hanem "hosszú hetek óta minden egyes nap, naponta többször" is, mi több, a hiba jelzett elhárítását követően is, még aznap kétszer ugyanezt tapasztalta. "Egyből szabadkozni kezdett, hogy sajnálja, és ő csak egy diszpécser, neki ezt mondták, de továbbítja a problémámat....." - írta a lakó.

A polgármester kellett

A rendszeressé váló pillanatnyi áramkimaradások, -szünetek miatt dühös lakók panasza végül eljutott a halászteleki polgármesterhez is. Állítólag több mint száz e-mailben, mobil applikáción és telefonon tett bejelentést naplóztak le a halászteleki csoportban, erről is értesülve dönthetett úgy Szabó Tibor, hogy augusztus 11-én kezdeményezi Szigethalom, Szigetszentmiklós és Tököl vezetőivel közösen egy hivatalos panaszlevél küldését Kiss Attilának, az Elmű elnökének - kérve, hogy kezeljék végre a problémájukat. Az alábbi levelet egyébként Halásztelek a hivatalos Facebook-oldalán is közölte

E levelet látva kerestük meg az Elmű-t, hogy a hibák és azok nem orvoslásának okát megtudakoljuk. A sajtó számára fentartott vonalon érdeklődtünk, a levelünkre egy nappal később a Boross Norbert kommunikációs igazgató azzal válaszolt, hogy "kérem jelezze pontosan, hogy hol és mikor észlelet ilyen jelenséget, annak érdekében, hogy az esetleges hibát mihamarabb kivizsgálhassuk". Majd amikor a polgármesterek által írt panaszlevélre hivatkoztunk, a szakember azt közölte, hogy ez ügyben már többször is egyeztettek a polgármesterekkel, és erről már "több média" is beszámolt. A hibajelenségek okait, azok magyarázatát, illetve azt, hogy mire várt az Elmű hónapokig, nem részletezte.

A pecsétes, négy polgármester által jegyzett levélnek azonban kedden mégiscsak lett következménye.

Elburjánzott növények szívják az áramot

Azt, hogy mennyire komoly mindez, jelzi, hogy az Elmű által kiadott sajtóközlemény a "Közösen a még biztonságosabb energiaszolgáltatásért" címmel jelent meg. A cég továbbra is eltartja magától a problémát, a sajtóközleményben annyit közöltek, hogy miután Halásztelek, Szigethalom, Szigetszentmiklós és Tököl polgármesterei kezdeményezték az üzemzavarok okának kivizsgálását, az Elmű Hálózati Kft. szerint a helyzet "a térségben vélhetően az elburjánzott növények miatt" alakult ki. Valamint, hogy e probléma kezelését (értsd: gallyazás) a cég "várhatóan néhány napon belül" elvégzi majd.

Az Elmű magyarázatáról mi is megkérdeztünk több hálózati szakembert. Egyikük sem tartotta valószínűnek, hogy ennyivel elintézhető lenne a jelzett, kiterjedt problémahalmaz, de további információk híján, ők is inkább csak találgattak. E szerint a hibát okozhatta akár az is, ha a környéken építés alatt álló M0-ás munkaterületen áthaladó, a településeket betápláló vezetékekkel történt valamilyen probléma, de az is lehet, hogy valamilyen alállomási berendezéshiba áll a jelenségek legalább egy részének hátterében.

Az minden esetre elgondolkodtató - ahogyan arra egy halásztelki lakó felhívta a figyelmet - hogy az érintett utcákban és a környéken eddig is voltak fák, és eddig is voltak viharok, de ilyen hibajelenségekkel csak mostanában szembesültek. Ráadásul áramkimaradás szélmentes napokon is bőven előfordult - még ott is, ahol fa sincs a vezetékek nyomvonalában. Ennél fogva nehezen hihető, hogy a növényzet éppen most érte el mindenhol a vezetékek magasságát.