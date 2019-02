A reformok elbuktak, mégis hoz újdonságot a mai Oscar-gála

Vasárnap este, közép-európai idő szerint hétfőn hajnalban adják át 91. alkalommal az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) díjait Hollywoodban.

A filmakadémia Oscar-szobrait a testület több mint nyolcezer tagjának szavazatai alapján ítélik oda - írja az MTI az AP hírügynökségre hivatkozva. A győztesek nevét rejtő borítékokat csak a ceremónia alatt, a színpadon nyitják fel. Idén a legtöbb, tíz-tíz jelölést Alfonso Cuarón Roma című fekete-fehér mexikói családtörténete és Jorgosz Lanthimosz A kedvenc című kosztümös történelmi drámája kapta.

A legjobb filmek

A legjobb film kategóriájában nyolc produkció verseng az Oscar-szoborért: a Román és A kedvencen kívül a Fekete Párduc, a Bohém rapszódia, a Csillag születik, az Alelnök, Spike Lee rasszizmus elleni politikai filmje, a Csuklyások: BlacKkKlansman és Peter Farrelly roadmovie-ja, a Zöld könyv, amely az amerikai délen játszódik a szegregáció idején.

Két jelölt úttörőnek számít: a Fekete Párduc az első szuperhősfilm, a Roma pedig az első, streaming-szolgáltató által forgalmazott alkotás, amely esélyes a legjobb film díjára. A Netflix Romája ráadásul az első idegen nyelvű film lehet, amely elnyeri az elismerést.

A Los Angeles-i Dolby Színházban rendezett Oscar-gálát világszerte 225 országban és térségben közvetítik, Magyarországon egy kis kábelcsatornán, a Moziverzumon látható élőben.

Elbuktak a reformok

Az idei Oscar-gála előkészítése szokatlanul zaklatott volt: a filmakadémiának egy sor dologban visszakoznia kellett, nem lett új díjkategóriája a legnépszerűbb filmnek, Kevin Hart visszalépése után nem sikerült műsorvezetőt találni, így nem lesz házigazdája a mai műsornak. A programot sem tudták lerövidíteni: a filmakadémia vezetése és a műsor producerei szembe kerültek a tagsággal, amely nem volt hajlandó eltűrni, hogy a csaknem négyórás közvetítést négy filmes szakma reklámszünetben való díjazásával rövidítsék le.

A háromórás élő televíziós közvetítés producerei, Donna Giliotti és Glenn Weiss azonban az utolsó simítások közepette bizakodóan beszéltek a show-ról. Lendíthet a műsor évek óta hanyatló nézettségén, hogy idén a legjobb film díjáért versengő alkotások zöme a mozikban is kasszasiker lett, a nyolc filmre együttesen 1,3 milliárd dollárért (364 milliárd forintért) váltottak jegyet az észak-amerikai mozinézők. A producerek ezért a műsorban a Fekete Párduc, a Bohém rapszódia, a Csuklyások és a Zöld könyv című filmeket állítják a reflektorfénybe.

Sok sztár fellép - Lady Gaga és a Queen is



Adam Lambert és a Queen is zenél majd az Oscar-gálán - jelentette be korábban Twitterén az amerikai filmakadémia.

A házigazda hiányát sok sztár színpadra lépésével pótolják. Korábban bejelentették a Csillag születik két sztárja, Lady Gaga, Bradley Cooper, valamint Jennifer Huson, Gillian Welch, David Rawlings és Bette Midler fellépését, akik mind a legjobb eredeti filmdal kategóriában jelölt számokat adják elő.

A The Hollywood Reporter értesülése szerint Hudson az RGB című dokumentumfilm I'll Fight című dalát énekli az estén. Welch és Rawlings a Buster Scruggs balladája című westernben elhangzó When a Cowboy Trades His Spurs for Wings című számot adja elő. Lady Gaga és Cooper pedig a Shallow című dalt idézi fel a Csillag születikből, ami egyúttal Cooper rendezői bemutatkozása is. Bette Midler a hétvégén Twitterén árulta el, hogy a Mary Poppins visszatérből a The Place Where Lost Things Go című számmal lép majd fel.

Az Oscar-jelöltek között szerepelő Bohém rapszódia révén az Adam Lamberttel kiegészült Queen együttes is szórakoztatja majd a közönséget. A Bohém rapszódia a Queen pályafutásának kezdetét, néhai énekese, Freddie Mercury életét dolgozta fel. A film öt Oscar-jelölést kapott, a legjobb film, színész (Remi Malek), hangvágás, hangkeverés és vágás díjára is esélyes.

Lambert 2009-ben énekelt először a Queen eredeti tagjai, Brian May és Roger Taylor társaságában. Az énekes 2012-től turnézott is az együttessel - írta az MTI.