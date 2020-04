A rendkívüli helyzetben rendkívülit lépett a K&H Bank

Több mint 400 ezer lakossági bankszámlával rendelkező K&H-s ügyfél most felére vagy egyenesen nullára csökkentheti a számlavezetési kiadásait, még abban az esetben is, ha jelenleg nem teljesíti az ehhez szükséges feltételeket.

Jelentősen könnyítéseket nyújt a K&H áprilistól a lakossági számlatulajdonosoknak, ráadásul visszamenőlegesen is - jelentette be a bank. Így több mint 400 ezer lakossági ügyfele megtarthatja a kedvezményes számlavezetési díjat függetlenül a feltételektől, azaz a számlatípustól és a különböző feltételektől függően továbbra is felére vagy nullára mérsékelhetőek a havi számlavezetési kiadások.

Nem kell kérni, automatikusan jár

A rendkívüli helyzetre való tekintettel, az eddig is létező kedvezményt az is megkapja, aki jelenleg nem tudja a jóváírási feltételeket teljesíteni, korábban viszont teljesítette. A számlakedvezmények tehát automatikusan járnak március, április, május és június hónapokra azoknak, akik az idén január 1-ig már rendelkeztek K&H számlával és tavaly augusztus vége óta legalább 4 alkalommal megfeleltek az említett kritériumoknak. A január óta nyitott számláknál pedig elég egyetlen alkalommal teljesíteni a kedvezményekhez szükséges feltételeket. A könnyítés az érintetteknek automatikusan jár, de utólag kapják meg - mondta Árva András, a K&H lakossági szegmens marketing főosztályvezetője.

A pénzintézet a mostani lépésével is igyekszik az ügyfeleket az elektronikus banki ügyintézésre ösztönözni, különösen fontos ez a mostani járványhelyzetben, ráadásul szinte minden banki szolgáltatása elérhető a K&H e-bankján, mobilbankján, telefonos ügyfélszolgálatán keresztül.

A múlt év végén az MNB adatai szerint az összes magyarországi fizetési számlából közel 10,5 millió darab volt, ezeknek több mint 80 százaléka volt elérhető elektronikus úton, szemben a 2016-os 72 százalékos aránnyal. A forint alapú pénzforgalmi bankszámlák száma pedig 10 százalékkal 1,11 millió darabra emelkedett 2016 végéhez képest.