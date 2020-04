A Roszatom egyik koronavírus-fertőzöttje Pakson betegedett meg

A Reuters közlése szerint az orosz állami atomenergetikai óriásvállalat beismerte négy dolgozója koronavírusos megbetegedését. A hírügynükség úgy tudja, hogy az egyikük "egy magyarországi eset".

A Reuters az orosz Interfax hírügynökségre hivatkozva közölte, hogy a Roszatomnál megerősítették az értesülést, miszerint négy alkalmazottjuk is bizonyíthatóan koronavírus-fertőzött. Az orosz állami nukleáris holding vezérigazgatóját, Alekszej Luhacsovot idézve hozzátették: egyikük magyarországi eset.

Magyarországon a Roszatom a Paks II. projektben érdekelt, ám a paksi fertőzést, illetve annak körülményeit és következményeit illetően eddig információközlés sem az orosz, sem a magyar érintettek részéről nem történt.

Az Interfax néhány napja adott hírt arról, hogy a Roszatom közölte: minden erőművét és minden projektjét felkészíti a pandémiás helyzetre. A nukleáris ipari holding jelezte azt is, hogy a körülmények ellenére, tovább folytatja az Oroszországon kívüli projektjei végrehajtását. Annak ellenére is, hogy "számos ország járványügyi helyzete nehézségeket okoz" - nyilatkozta a hírportálnak Alekszej Lihacsov vezérigazgató. Hozzátette: a Roszatom megtesz minden szükséges intézkedést a járványügyi válság ellátási láncokra gyakorolt negatív hatásai minimalizálására, s hogy "az ügyfelekkel szemben fennálló kötelezettségeket teljes mértékben és a vonatkozó szerződésekben előírt határidőn belül" teljesítsék.

Az orosz atomipar nem csak Magyaroroszágon dolgozik tovább, hanem mint azt a Napi.hu kedden megírta, Finnországban is. Az észak-európai országban azonban az illetékes hatóság (STUK) egyértelműsítette, mi várható: ha a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet hosszú ideig eltart, akkor az az Olkilouto-3 (OL3) építkezés befejezését is, de az új atomerőmű (Hanhikivi-1) projekt engedélyezési protokollját is késleltetheti.

Oroszországban hivatalosan eddig 2777 koronavírusos megbetegedést, és 25 halálos áldozatot regisztráltak.