A sertéshúst 440 millióért reklámozza az agrártárca

Elindult a tavaszi sertéshúsfogyasztás-ösztönző kampány, amelyet az agrártárca a sertéshús marketingjére szánt 440 millió forintos keretből támogat - mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért felelős államtitkára az MTI szerint.

A tavaly áprilisban megjelent afrikai sertéspestis (asp) korlátozta a magyar sertéshús exportját a harmadik piacokra, az így keletkezett túlkínálat miatt is fontos a belföldi fogyasztás ösztönzése - mondta az államtitkár.

A sertéshús fogyasztása a 2010-es évi 15,7 kilogrammhoz képest 2017-ben 17 kilogramm volt, 7,7 százalékkal nőtt. A sertéságazat a magyar mezőgazdasági kibocsátás értékének 8 százalékát tette ki tavaly, a sertésállomány közel 2,9 millió, az anyakocák száma 178 ezer volt.

Az utóbbi években a fogyasztói kampányok, és a fokozatosan bevezetett áfacsökkentés hatására a fogyasztási kedv is növekedett. A sertéshúsnak kiemelkedő helye van az egészséges táplálkozásban és étrendben, ezért fontos, hogy a magyarok tudatában legyenek annak, hogy a Magyarországon előállított minőségi sertéshúsok hasznos és változatos szerepet töltenek be a magyar családok étrendjében - véli Feldman Zsolt. A kampánnyal az ellenőrzött és jó minőségű, biztonságos hazai sertéstermékek fogyasztására kívánják felhívni a figyelmet. Emellett fontos szempont a sertéságazat munkahelymegtartó erejének elősegítése is.

Az április 30-ig tartó kampány az Agrárminisztérium (AM), az AMC és a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) szervezésében valósul meg, hangsúlyozva a tudatos vásárlás, a sertéshús-fogyasztás fontosságát - mondta Giczi Gergely, az Agrármarketing Centrum (AMC) ügyvezető-helyettese.

Az AMC a promóciós időszakban összesen 75 alkalommal, 25 élelmiszerüzletben tart kóstoltatásokat Budapesten és további 14 településen országszerte, valamint országos médiakampánnyal is készül. Szakmai konferenciát rendeznek, valamint televíziós és rádiókampánnyal, véleményvezérek bevonásával és szakácsversennyel tervezik a sertéshús és -készítmények fogyasztásának ösztönzését.

Menczel Lászlóné, a VHT szakmai titkára szerint az ágazat szereplői mindent elkövetnek azért, hogy a hazai fogyasztók igényeit kielégítsék. A sertéságazat éles versenyben áll a külföldi beszállítókkal, és árcsökkenéssel is szembe kell nézniük a termelőknek, hiszen az afrikai sertéspestis hatásai az árakban is megnyilvánulnak. Az önköltség emelkedik részben a takarmányárak, részben a munkabérek növekedése miatt.