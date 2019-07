Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A teljes hazai bankszektor betársult a nagy állami pénzosztásba

Összesen 24 hitelintézet adhatott kedvezményes kamatozású hitelt az állami Kisfaludy szállodaépítési programhoz kapcsolódóan, de azt titkolják, hogy milyen beruházásokhoz, összesen mennyi pénzt adtak a szerencsés vállalkozóknak.

A balatoni, tokaji és dunakanyari luxusszállodák építéséhez kapcsolódóan a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által indított, 300 milliárd forint keretösszegű Kisfaludy program nyertes pályázói a vissza nem térítendő állami támogatás mellé kedvezményes kamatozású állami hitelt is kérhettek a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által kidolgozott 50 milliárd forintos hitelprogramból. A bankok azonban annak ellenére titkolják, összesen eddig mennyi hitelt helyeztek ki a vállalkozóknak, hogy a kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak minősül.

A Napi.hu az állami tulajdonban lévő MFB-t többször megkérdezte, hogy mennyire népszerű a Kisfaludy turizmus-fejlesztési hitelprogram vagy melyek a legnagyobb fejlesztések a Kisfaludy programon belül, amelyekhez a bank is nyújtott hitelt, de nem válaszoltak. Pedig érdeklődő biztosan akadt, hiszen a hitelt minimum 10 százalékos önerővel vehették fel az ügyfelek, futamideje pedig 2-15 év között lehet. A lapunk által megkérdezett banki szakember szerint ilyen futamidő kevés van a piacon, a futamidőhöz és a kockázathoz viszonyítva pedig a kamatfelár is kedvező.

A kölcsön minimálisan igényelhető összege 10 millió forint, a maximális hitelösszeg meglévő turisztikai kapacitáshoz kapcsolódó fejlesztésre 500 millió forint, új turisztikai kapacitás létrehozására pedig maximum 3 milliárd forint. "A kereskedelmi bankokkal együttműködésben majd minden magyarországi bank értékesítheti a kedvezményes hitelt, ami a támogatási elem nélkül, önmagában is elérhető lesz" - fogalmazott korábban Bernáth Tamás, az MFB volt elnök-vezérigazgatója.

Nem mindenkit utasítottak el

Az MFB honlapján elérhető lista szerint a a Kisfaludy szálláshelyfejlesztési konstrukcióhoz szinte a teljes hazai bankszektor csatlakozott is, összesen 24 hitelintézet, köztük az OTP, az MKB, a Budapest Bank és számos takarékszövetkezet. "Bankunknál elérhető vállalati méretű ügyfeleink részére az MFB Kisfaludy Turizmus-fejlesztési Hitelprogram, az ügyfelek részéről érdeklődést is tapasztaltunk a programhoz kapcsolódóan. A legtöbb érdeklődő igénylését azonban sajnos nem tudjuk befogadni a jelenleg kiírt pályázatokhoz kapcsolódóan" - válaszolta a Napi.hu kérdésére az MKB. A bank részére ugyanis 2016-ban az Európai Bizottság többek között előírta, hogy nem adhat hitelt kereskedelmi ingatlanok fejlesztésére, így az ilyen jellegű, például szálloda-, panziófejlesztési igények jelenleg a bankban nem, vagy csak rendkívül korlátozott feltételek mellett finanszírozhatók.

Az MFB mellett a CIB, az OTP és a Budapest Bank sem válaszolt érdemben a kérdéseinkre, melyekben arra voltunk kíváncsiak: hányan vették fel eddig a hitelt és volt-e olyan szereplő, aki megkapta a maximálisan igényelhető 3 milliárd forintos hitelt. "Köszönjük a megkeresését. Az Ön által jelzett témában nem tudjuk segíteni a munkáját" - reagált az OTP. Azt viszont korábban lapunk kérdésére megmagyarázták, hogy miért szorultak rá félmilliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásra az MTÜ által 2017-ben útjára indított Kisfaludy turisztikai fejlesztési programból. "A Hotel OTP Balatonszemes nem vállalati üdülő, hanem jelentős nyilvános forgalmat bonyolító, piaci versenyhelyzetben működő szálloda. Évek óta tervezzük azt a komplex felújítást, amelyhez bő 500 millió forintos támogatást nyertünk, és amelynek összesen a többszörösét fordítjuk a beruházásra" - válaszolta áprilisban a Napi.hu kérdésére az OTP.

Új ügyfelek a láthatáron

Hamarosan pedig újabb ügyfelek kopogtathatnak kedvezményes állami hitelért, hiszen MTÜ által indított Kisfaludy program keretében harmadik üteméhez ért a szálláshelyfejlesztés a Dunakanyarban, amelynek során ezúttal meglévő szállodák nyújthatnak be támogatási igényt kapacitásbővítésére és szolgáltatásuk minőségének fejlesztésére. Az első két ütemben új szállodákra és panziókra lehetett pályázni - az MTÜ még nem hozta nyilvánosságra az eredményt -, most viszont a maximum 150 szoba kapacitással rendelkező szállodák tulajdonosai nyújthatnak be támogatási igényt július 15-től szeptember 2-ig. Az elnyerhető támogatás összege minimum 55 millió, maximum 400 millió forint lehet.

Az eddigi balatoni és tokaji Kisfaludy-pályázatok két legnagyobb milliárdos nyertese ugyanahhoz a kormányközeli tulajdonosi körhöz köthető, de Garancsi István (a Mol Vidi FC tulajdonosa), Hernádi Zsolt (a Mol elnök-vezérigazgatója) és Csányi Sándor (az OTP Bank elnök-vezérigazgatója) közös érdekeltsége, Mészáros Lőrinc üzletember, Széles Gábor üzletember és fideszes parlamenti képviselők is jelentős összegű vissza nem térítendő állami támogatást kaptak szállodaépítésre a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alatt álló MTÜ-től.