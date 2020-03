A Tescóban és a Metróban változott a helyzet: sok embernek fogytán lehet a pénze

Az utóbbi napokban kicsit alábbhagyott a vásárlási láz - legalábbis a Buksza által szombaton megkérdezett boltosok és vásárlók szerint. Az egyik Metro-áruházban például kifejezetten kevesen voltak.

Bár sok nagy boltlánc üzletében hiányzik vagy csak nagyon kevés a hús, valamint a tisztítószerek kínálata is leszűkült az elmúlt hetekben tapasztalt roham miatt, a hétvégén akadtak olyan boltok, ahol már kezd helyreállni a rend - derül ki a Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) körképéből.

Jobb lett a helyzet

Péntek este és szombat délután több fővárosi üzletet - köztük Tesco-, Lidl-, Auchan és Metro-áruházakat - kerestünk fel, ahol a vásárlókat és eladókat is kérdeztünk az elmúlt napokról. "Hagyjuk már a csirkét, szinte mindenki ezzel jön. Az még nincs. Be van ígérve a csirkeszállítmány, rövidesen feltöltjük a készletet" - mondta nevetve az egyik Lidl eladója szombaton, aki úgy érzékelte, hogy az utóbbi napokban valamelyest alábbhagyott a vásárlási láz.

Ezt erősítette több tescós kollégája, akik szerint szintén kevesebb vásárló járt a boltokban az elmúlt napokban. "Egyrészt talán sokan tényleg elhiszik végre, hogy lesz elég kaja. Másrészt egyre többen otthon maradnak és csak akkor mennek vásárolni, ha tényleg szükség van rá" - tette hozzá az egyik eladó.

Sokan kifogyhattak a pénzből

Az egyik Budapest-közeli Metro-áruházban szombat késő délután viszonylag kevesen voltak. A boltlánc munkatársa a Lildnél dolgozó kollégájával összhangban azt mondta: "Iszonyatos volt az utóbbi egy-két hét, ölre mentek a húsokért, tisztító- és fertötlenítőszerekért. Utóbbiakból még jókora utánpótlásra van szükség, de a húsoknál már javult a helyzet." Szerinte sok embernek elfogyott a pénze a korábbi vásárlások eredményeként.

A Metro esetében számíthat az is, hogy a bár a cég áruházait magánvásárlók is látogathatják, a cég áruházai nagykereskedelmi egységként is működnek, azaz sok vendéglátós a Metrókból szerzi be a termékeket, de ők most nem vásárolnak, mert a szóban forgó helyek nyitvatartási idejét korlátozták a veszélyhelyzet miatt és amúgy sincs nagyon vendég.

Szülői tiltás

Több vásárló szerint is kisebb lett a forgalom az utóbbi napokban, legalábbis azokban az üzletekben, amelyekbe ők járnak. Egy negyvenes éveiben járó kétgyermekes apa az egyik újbudai Tescóból jövet arról beszélt a Bukszának, hogy mintha kevesebben lettek volna a boltban.

"Biztos mindenki jó előre feltankolt. Reméljök lassacskán minden helyreáll. Én most egy 2-3 napra való készletet szedtem össze". Egy kétgyermekes anya az idős szülei ellátása miatt többet vásárol, mert nekik megtiltotta, hogy boltba menjenek. "Az elmúlt napokban mintha kevesebben lettek volna, az őrület mintha alábbhagyott volna. Persze kérdés, hogy mikor kezdődik újra" - tette hozzá.

Egy másik családos apa vásárlási szokásai némiképp megváltoztak. Azt mondta: "Most csak háromnaponta megyek boltba. Mindig listával, korábban ez nem minden esetben volt így. Most kizárólag azt veszem, ami fel van írva. Ezt sem tartottam be mindig a korábbi vásárlások során".

Megjegyzés A boltláncok munkatársai korábbi körképünkhoz hasonlóan most is név nélkül nyilatkoztak, mondván nincs jogosultságuk hivatalosan információt adni a mostani helyzetről és nem szeretnének ebből bajt maguknak. Amúgy az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Penny, a Tesco és a Spar sem ad információkat külön-külön, a cégeket képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség a "szóvivőjük". A boltosok kérésére nem írtuk le, hogy pontosan melyik üzlet munkatársa nyilatkozott.

A boltláncokat képviselő Országos Kiskereskedelmi Szövetség az elmúlt hetekben többször is jelezte, hogy Magyarországon még soha ekkora forgalom nem volt az élelmiszerboltokban. Vámos György főtitkár erre utalva azt is elmondta, hogy a kereskedelmi dolgozók "pokoli munkát végeznek".

Ebben a helyzetben a szövetség arra kéri a vásárlókat, hogy türelemmel hálálják meg az erőfeszítésüket, illetve lehetőség szerint egyedül menjenek vásárolni és az üzletekben tartsanak ésszerű távolságot másoktól. Van és lesz is elegendő élelmiszer az üzletekben. Vannak bizonyos termékek - például az antibakteriális kézfertőtlenítő -, amelyek tényleg hiányoznak a polcokról. Az alapvető élelmiszerekből van elég, ezeknél is előfordulhat logisztikai okokból átmeneti hiány, de a kereskedők folyamatosan újratöltik a polcokat.