A Tescóban hangosbemondóval terelik az időseket

Mától az élelmiszerboltokban, drogériákban, gyógyszertárakban és piacokon a 65 évnél idősebb személyek csak 9 és 12 óra között intézhetik a bevásárlásaikat, ebben az időben csak ők vásárolhatnak az üzletekben, piacokon.

A Tescókban a 18 év alattiak alkoholvásárlási tilalmának betartásához hasonlóan működik ez a folyamat is. Amennyiben a vásárló valószínűsíthetően nem tartozik a megfelelő korcsoportba, a személy- és vagyonőr (illetve, ahol ez nem biztosított, a műszak- és áruházvezető) udvariasan megkéri a vásárlót, hogy igazolja az életkorát. Amennyiben a vásárló ennek nem tesz eleget, kollégánk udvariasan felszólítja a távozásra, és felhívja figyelmét a jogszabályban foglaltakra - tudta meg a cégtől az Index.

A vásárlócserét alapvetően hangosbemondós figyelemfelhívással igyekeznek gördülékenyebbé tenni.

A hangosbemondón 8:20-kor, 8:30-kor és 8:40-kor is adunk általános tájékoztatást. Emellett 8:45-kor a hangosbemondókon keresztül (ahol nincs hangosbemondó, ezek jellemzően a Tesco expressz boltok, ott ez élőerővel történik meg) is megkérjük az áruházaink eladóterében tartózkodó 65 év alattiakat, hogy fejezzék be a vásárlást, és hagyják el az eladóteret. Ugyanezt 11:45-kor is megtesszük, amikor az eladótérben tartózkodó 65 év felettieket kérjük meg udvariasan, hogy a saját biztonságuk érdekében 12-ig fejezzék be a vásárlást, és hagyják el az eladóteret - írta a sajtóosztály a portálnak.