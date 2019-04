Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Teslát előzheti a magyar napelemes tetőcserép

A Terrán tetőcserépgyártó piaci expanzióba fordul: kilenc országban, legutóbb Szlovákiában indult hódító útjára a magyar napelemes tetőcserép - írja a Magyar Építők.

Az építőipari szaklap beszámolója szerint óriási érdeklődés van a Terrán Tetőcserépgyártó Kft. által kifejlesztett napelemes tetőcserepek iránt; az új termékük, a Generon pedig meghozhatja a régóta várt piaci áttörést. A Construma-díjas Generon bemutatásakor Gódi Attila, a cég ügyvezetője elmondta: mérföldkőnek tekinti ezt a napot, mert a több éves innovációs fejlesztés után a hangsúly - a termék piacra kerülésével - máshová, a piaci visszajelzésekre tevődik át.

A technológia nem, de a tetőcserépbe applikált napelem ötlet régóta ismert. A leghangosabb szereplőnek az utóbb időben Elon Musk, a Tesla vezetője tűnt, aki legutóbb tavaly novemberben adott e területen hírt magáról. E szerint a rendszer elkészült, az árazás és a termelési volumenek betervezhetősége vár még megoldásra - vagyis: a Tesla is gőzerővel dolgozik a napelemes tetőcserép-rendszer optimalizálásán. Gódi Attila szerint azonban még közel sincsenek a célvonalhoz. A Terrán ügyvezetője szerint, bár marketingben az amerikai cég biztosan a világ élén áll, a megfelelő műszaki tartalom, a gazdasági hatékonyság és a pénzügyi optimum aranyháromszögét még nekik sem sikerült elérniük.

A Terrán ebben a hármasságban gondolkodott kezdettől fogva, és ezt a pontot kellett elérnie a terméknek, ahhoz, hogy most piacra kerülhessen - magyarázat Gódi Attila. Hozzátette: nagyon fontos szempont volt, hogy a Generon biztosítani tudja a tetőcserepek hagyományos funkcióját, az épületek védelmét is, de az is, hogy a napelemes tetőcserepet választók számára a beruházás belátható időn belül megtérüljön.

Az esztétikai szempontok is szerepet játszottak a Generon megalkotásában, de az ügyvezető szerint az a legfontosabb, hogy aktív szerepet kaphatnak általa az eddig passzív háztetők. A magyarországi szaldóelszámolásnak köszönhetően pedig (ami azt jelenti, hogy az áramszolgátató évi egyszeri összegzéssel a hálózatra visszatáplált, háztetőn megtermelt áramot és a hálózatból fogyasztott árammennyiséget összevetve számol el a fogyasztójával) a lakossági is kényelmes és rugalmas megoldáshoz juthat.

Egy átlagos méretű családi háztetőnek mindössze 10-15 százalékát, vagyis 2-300 napelemes cserepet (24-25 négyzetmétert) kell felszerelnie ahhoz, hogy egy három-négy tagú család éves energiaigényét fedezni lehessen. A Terrán napelemes tetőcserepe jelenleg ugyan prémium terméknek számít, így nem olcsó, de a cégvezető szerint a hagyományos napelemes rendszerhez hasonlítva a mintegy 500 ezer forinttal magasabb ár "esztétikailag össze sem hasonlítható megoldást nyújt a napelemekkel szemben". Gódi Attila tapasztalatai szerint ez a felár már sokak számára elfogadható lehet. Határozottan hiszünk benne, hogy ez egy igazán komoly kereslettel rendelkező, valós tömegtermék lesz a jövőben - tette hozzá az ügyvezető.

A Generonra már kilenc országban figyeltek fel; a napokban Szlovákiában, a magyar Construmának megfeleltethető szlovák Coneco kiállításon díjat is nyertek vele.

A Terránnak jelenleg egy speciális gyártósora van a Generon előállítására, melyben már félvezető-, lézer- és robottechnológiát is használnak. A cél a teljesen automatizált gyártás. Gódi Attila úgy véli, az idő nekik dolgozik, mivel az energiatermelésben a közeljövőben a felületekért indul majd meg az igazi verseny, így a tető, mint szabad felület óriási lehetőségeket jelent majd.