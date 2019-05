Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A UPC jogszerűtlen összegeket követelt az ügyfelektől - jogos volt a 20 milliós bírság

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint a UPC jogszerűtlen összegeket követelt az előfizetőitől - a Kúria a hatóságoknak adott igazat a kötbéröröklési ügyben.

A Kúria helyben hagyta az NMHH határozatát, mely kimondta: a UPC jogszerűtlen összegeket követelt 2017-ben az előfizetőitől a határozott idejű szerződések felmondásakor. Az emiatt kiszabott 20 millió forintos bírságot is helybenhagyta, mert a jogsértő gyakorlat a szolgáltató minden határozott idejű szerződéses előfizetőjét veszélyeztette.

A hatóság még 2017-ben megállapította, hogy a UPC Kft. bizonyos esetekben garanciális szabályokat sértett azzal, hogy a határozott idejű szerződés felmondásakor nem csupán az igénybe vett kedvezményeket követelte vissza az előfizetőitől, hanem azok egy részét is, amelyeket korábbi - az addigra már lejárt - szerződéseik alatt kaptak. Vagyis a szolgáltató a "kötbéröröklésnek" is nevezhető konstrukció révén az adott szerződést megelőző, de már megszűnt korábbi szerződésben adott kedvezmények egy részét is kiszámlázta előfizetőinek, akiknek így jóval magasabb kötbért kellett fizetniük - olvasható az NMMH közleményében.

A hatóság szerint a szolgáltató azzal is jogsértést követett el, hogy a jogszabályokban rögzítettnél magasabb összegben számította a kedvezményeket azokban az esetekben, amikor egy előfizető egyszerre több szolgáltatást vett igénybe. Ugyanis ilyenkor a UPC nem az akciós határozatlan idejű szolgáltatás árából, hanem a szolgáltatás listaárából számította a kedvezmény mértékét. A szolgáltató jogszerűtlen gyakorlatát az Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) is rögzítette.

Az NMHH a jogsértések miatt 20 millió forintos bírsággal sújtotta a UPC-t, kötelezte arra, hogy módosítsa az ÁSZF-ének jogsértő részeit, és arra is, hogy a jövőben kizárólag a megszűnt szerződésből eredő, annak határozott idejéből adódó kedvezmények megtérítését követelje előfizetőitől.

A UPC sok százezer előfizetőt veszélyeztetett, konkrét érdeksérelmet pedig több mint százan szenvedtek- áll a hatóság közleményében. Az NMHH bírsága ellen a szolgáltató fellebbezett, de a Kúria most a médiahatóság döntését hagyta helyben.