A vízórák miatt adott ki figyelmeztetést a Vízművek

"A tartós hideg komoly károkat okozhat a talajban vagy a fűtetlen pincékben lévő vízmérőkben, sőt a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is. Érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező mérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit. Az eltört vezetéken keresztül egy óra alatt is akár a többszöröse ömölhet a szabadba egy átlagos család napi vízfelhasználásának" - írja figyelmeztetésében a Fővárosi Vízművek.

Ahogy megjöttek a hidegek - a hétvége éjszakai különösen fagyosak lesznek már az időjárás előrejelzések szerint -, sok teendője akad az ingatlantulajdonosoknak: ezek közül talán a legfontosabb, hogy a vízórákra kellő figyelmet kell fordítani. Ha eltört az óra számlápja, vagy a lakásban csak csöpög a víz, akkor szinte borítékolhatóan kárt tett a jegesedés a mérőeszközben - írják bejegyezésükben. Ilyen esetben nem marad más, mint a hiba bejelentése a vízművek felé.

Viszont még nem késő a megelőzéssel foglalkozni, számos módon védheti a berendezéseket, a teendőkről gyűjtést is készített a Fővárosi Vízművek:

A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos!

A kerti vízóraakna törött vagy hiányzó fedlapját pótoljuk, sőt a nagy hidegben külön szigetelésről is gondoskodjunk. Erre alkalmas lehet az aknatető aljára rögzített hungarocell lemez is.

A vízmérőt akár pléddel, hungarocellel vagy más hőszigetelő anyaggal is letakarhatjuk, de még a kartondoboz darabok is megfelelőek erre a célra. A vízmérő téliesítésénél figyeljünk azonban arra, hogy annak számlapja könnyen szabaddá tehető legyen, s ezáltal a mérő leolvasható maradjon.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy nincs-e víz az aknában, valamint figyeljünk arra is, hogy a vízóraakna fedele mindig zárt állapotban legyen.

A pincékben lévő vízmérők védelme érdekében ellenőrizzük pinceablakok épségét, és ha a vízmérő, illetve a csövek a külsőtalajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, hőszigetelésükről külön is gondoskodjunk.

Szigeteljük - vagy ennek hiányában - időben víztelenítsük a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékeket.

Lakótelepi ház esetében is érdemes figyelni arra, hogy az épületen belüli vezetékek, mérőórák illetve szerelvények esetében a helyiség nyílászáróinak épek legyenek. Nagy hidegben - különösen a tűzfalakban futó vezetékek esetében - még fűtésre is szükség lehet annak érdekében, hogy a csövekben lévő víz ne fagyjon be.

Ha nem megoldható a fűtés, vagy a vezetékek szabadon vannak, akkor érdemes hagyni, hogy csöpögjön egy csap: így nem - vagy csak sokkal nehezebben - tud megfagyni a víz a vezetékben.

A nyaralók esetében sem késő még a víztelenítést megejteni a benti és a kerti rendszereken.

"Bár a bekötési vízmérő a víziközmű-szolgáltató, azaz a Fővárosi Vízművek tulajdona, annak fagy elleni védelméről és megőrzéséről a felhasználónak kell gondoskodnia. Elsőre talán ellentmondásosnak tűnhet ez a szabály, de gondoljuk át jobban: a bekötési vízmérő a felhasználó ingatlanán található, így annak védelméről nem is tud más gondoskodni, csak ő maga. Előzze meg a kellemetlenséget, és készítse fel kültéri vezetékeit, kerti csapjait a zord időjárásra!" - hívják fel a fogyasztók figyelmét a saját felelősségükre.