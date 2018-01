Ádáz csata: ezt lépte az Aldi, a Tesco és az Auchan 2018-ban

Kilőttek a kiskerbérek: a blokkk.com hirdetések alapján utánajárt, hogy a fizikai munkát végző boltosok, raktári dolgozók körében mekkora volt az ugrás 2017 végétől. Az Aldit egy tescós ajánlat követi, a Lidl harmadik, de alapbérben az Auchan is dobogós.

A kiskereskedelemben a munkaerő-vadászat januárban sem lankadt. A láncok portáljaikon és apróhirdetésekben ugyanolyan lázasan keresik a bolti dolgozókat, mint korábban - értékel a kereskedelmi szakblog.

A bérek összehasonlítását nehezíti, hogy a cafeteria benne van-e vagy mennyi "átlagos" túlórával tupírozzák fel az elérhető legmagasabb javadalmazást, a részmunkaidőkről nem is beszélve. Emiatt érdemes óvatosan bánni az összehasonlításokkal. A körkép a beosztott boltos, vagy raktáros fizikai munkakörökre fókuszált.

Aldi

Az Aldi már emelt: 10-15 százalékkal nyomta feljebb a beosztott bolti dolgozók keresetét 2018-ban. 15 százalékot az eladók, 10 százalékot az árufeltöltők kaptak. Különböző részmunkaidő-hosszok között lehet válogatni.

Filléres apróság: ha valaki nyolc órára vetítve számol, egy-két forintos különbségek jönnek csak ki. Korábban ilyen nem volt.

Újdonság az Aldinál, hogy feltüntette a tízéves munkaviszony előnyét, elismerve egy nagyobb juttatással. Nem egyértelmű azonban, hogy a nála eltöltött vagy bármilyen munkaviszony számít.

Auchan

A blokkk.com szerint már a Gyömrői úti CBA-s áruházába is keres dolgozókat az Auchan, amelyet hamarosan átvehet a magyar üzletlánctól.

Lépett a francia lánc is abban, hogy most már honlapján a meghirdetett munkakörök egy részénél (a bejegyzés összeállításakor nem mindenütt) feltünteti az induló kereseti lehetőséget, ami próbaidő után havi bruttó 234 ezer forint.

A szakmai körökben legégetőbbnek számító hentesnél, cukrásznál, péknél nem ad meg a cég számszerű kereseti lehetőséget. Egyes munkakörökénél viszont piros betűkkel és aláhúzva hirdeti az egyébként egységesnek tűnő 234 ezer forintot. Nem egyformák a bérek az Auchannál sem, ez természetes is. Az Auchan még 2017 novemberétől indította előrehozott minősítéssel a béremelését, most ezt látni a honlapján.

Lidl

A Lidl 2017-ben már hirdetett háromórás foglalkoztatási lehetőséget, ilyen ma is van. Sőt most már két órára is el lehet szegődni a céghez. A lánc változatlanul úgy hirdeti állásait, menyivel is emelt 2016 januárja óta. Nem kizárt, hogy ha majd a CBA-s boltokba keres eladókat, akkor lép majd egyet. Az összeállítás készítésekor ennek még nem volt nyoma a honlapon.

A megadott elérhető havi járandóság tartalmaz egy húsosnak tűnő "utalvány" elszámolást is. Az az utalvány nélküli bérrészhez mérve majdnem húsz (pontosabban 18) százalék az utalványos hányad, nyolc órás foglalkoztatásra vetítve, egy vidéki bolti dolgozó esetében. És van már raktári toborzónap is, bizonyára most ott "ég a ház" a legjobban - értékel a blokkk.com.

Tesco

A Tesco kényszerült a legádázabb bércsatára a szakszervezetek jóvoltából, pedig nem ő volt a legrosszabbul fizető boltos kereskedő. Akadnak különbségek a cégnél, nem csak területi alapon, hanem egyes munkakörök között is.

Úgy tűnik, az online üzletág "nagyon kell" a Tescónak. A bevásárlási munkatársat még csak több túlórás keresettel vonzza, de a kiszállítási munkatárs komoly ráadást kap.

Így fest a bérlista

A jelenlegi hirdetésekben az előbbiek nyomán szép számmal akadnak homályos sarkok is az összehasonlításnál.

A bért és a cafetériát együtt tekintve, az egyes boltok legmagasabb kereseteit sorba állítva (minden cégtől csak egyet, a legnagyobbat nézve) a sorrend jelenleg a következő: Aldi, Tesco és Lidl. Csak a bért nézve: Aldi, Auchan és Lidl.

Bruttó bérek a kiskerláncoknál (ezer Ft) Munkakör Bruttó bér Cafeteria Összesen Aldi kezdő bolti eladó 272 12 284 Aldi bolti eladó tíz év munkaviszonnyal 352 12 364 Aldi kezdő árufeltöltő 192 7 199 Aldi árufeltöltő tíz év munkaviszonnyal 248 7 255 Aldi kezdő raktári dolgozó (hűtőraktár) 272 13 285 Aldi raktári dolgozó tíz év munkaviszonnyal (hűtőraktár) 313 13 326 Auchan kezdő áruházi dolgozó 234 n.a. n.a. Auchan áruházi dolgozó (átlag) 247 n.a. n.a. Lidl bolti dolgozó (Budapesten) 230 38 268 Lidl bolti dolgozó (vidéken) 209 38 247 Lidl raktári dolgozó (Csepelen) 242 38 280 Tesco áruházi dolgozó 197 12 209 Tesco áruházi dolgozó (területi bérkiegészítéssel) 213 12 225 Tesco pék dagasztó 217 12 229 Tesco pék dagasztó (területi bérkiegészítéssel) 233 12 245 Tesco webáruház kiszállítási munkatárs 230 58 288

Forrás: céges honlapok, Blokkk.com-gyűjtés

Az apróhirdetések mezeje pedig teljesen átláthatatlan. A túlnyomó többség nem mond bért. Néhány véletlenszerű példa szerepel az alábbi táblázatban.

Kínált bérek eladónak, pénztárosnak Cég (település) Bruttó kereset (ezer Ft) Spar Market (Budapest) 190 Spar Budapest 260 Reál ABC (Budapest) 170 Reál ABC (Budapest) 240 Piaci zöldséges (Budapest) 260 Piaci élelmiszerbolt (Budapest) 260 Coop (Miskolc) 161 Non-stop (Budapest) 300 Pékség (Budapest) 270 Élelmiszerbolt (Kecskemét) 160 Coop (Hajdú-Bihar) 161 CBA (Pest megye) 183

Forrás: hirdetési portálok, Blokkk.com-gyűjtés

