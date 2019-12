Adóparadicsomban fürösztik az új kaszinó pénzeit

Állami engedéllyel landolhatnak egy karib-tengeri adóparadicsomban is az egyik hazai online kaszinó bevételei. Az adótitkokra elvileg a kormány is nagyon kíváncsi.

Magyarország legújabb online kaszinója, állami engedély - hirdetik a BKV megállókban is a grandcasino.hu nevű játékportált. Az online kaszinó weboldalára ellátogatva pedig szintén tudatják a szerencsejátékosokkal, hogy állami engedéllyel rendelkeznek, legálisak és megbízhatóak, mindezt pedig nemzeti színekkel keretezik. Csak azt nem reklámozzák annyira, hogy a magyar állam által engedélyezett online kaszinózásból egy Venezuela partjainál fekvő, adóparadicsomnak számító Curacao szigetén bejegyzett cég is profitálhat.

"A grandcasino.hu szolgáltatást a Cívis Grand Casino Kft. üzemelteti, mely rendelkezik a Szerencsejáték Felügyelet által kiadott engedéllyel. A játékplatform üzemeltető partnere a Techzia Kft." - olvasható az oldal alján. A Techzia Kft. pedig egy 2019. nyarán bejegyzett szombathelyi cég, amelynek tulajdonosa az FFster Investments B.V. nevű, Curacao nevű szigetre bejegyzett társaság. Ügyvezetője egy holland üzletember, bizonyos Robert Jan Theodoor Peters, aki az online kaszinót üzemeltető Techzia ügyvezetője is. A holland üzletember és a cége lakcíme azonos: egy 2009-ben épített, kétszintes, medencés luxusvilla, nem túl messze a Karib-tengertől.

A karib-tengeri szigetről elég annyi, hogy a Holland Királyság alkotmányos része, de az amerikai dollárt szeretik a legjobban. Nem véletlen, hogy a januárban elhunyt Andy Vajna filmügyi biztosnak is az adóparadicsomnak számító Curacao szigetén volt bejegyezve több cége is. Finoman fogalmazva a sziget nem vesz részt az adóelkerülés elleni globális küzdelemben, támogatja a profit eltüntetését. Tehát összességében a BKV megállókban hirdetett, állami engedéllyel rendelkező kaszinóból egy karib-tengeri luxusvillába vándorolhatnak a gyanútlan magyar szerencsejátékosok veszteségei is.

Szeretik a focit

Hogy a Szerencsejáték Felügyelet által kiadott engedéllyel rendelkező Cívis Grand Casino Kft. és a játékplatformot üzemeltető Techzia Kft. között milyen üzleti megállapodás van, azt nem lehet tudni. Azt viszont igen, hogy az online kaszinó mindent tud: vannak nyerőgépek, rulett, póker, és további közel száz valódi tétes játék. A nyereményeket pedig az OTP bank segítségével fizetik ki. Nem most nyíltak meg amúgy, hanem már 2018. nyarán. "A grandcasino.hu az online szerencsejátékok legelismertebb gyártóival szerződött, az oldal széles választéka az elkövetkezendő hónapokban több mint háromszáz játékkal és új gyártókkal fog bővülni. A debreceni Grand Casino földi kaszinója 2014-ben nyitotta meg kapuit a szerencsejátékok kedvelői előtt, azóta a látogatottsága évről évre nő, tavaly több mint százezer látogatója volt" - közölte akkor a társaság.

A kaszinót üzemeltető Cívis Grand Casino Kft. nyilvánosan elérhető 2017-es eredménykimutatása szerint a cég nettó árbevétele 1,6 milliárd forint volt, a 2016-os 1,5 milliárd után, adózott eredménye 360 millió forint volt, az egy évvel korábbi 313 millió után. Tavaly pedig 1,8 milliárd forint után 233 millió forint lett a profit. A tulajdonos pedig Szima Gábor, aki egyúttal a DVSC nevű focicsapat tulajdonosa is. Nagy verseny nincs a hazai online kaszinózásban: 2015. októbere óta csak az üzemeltethet online kaszinót, aki a hagyományos formára vonatkozó koncesszióval is rendelkezik. Közülük azonban a győri, pécsi és miskolci kaszinót birtokló Rákosfalvy Zoltán cégének nincs online kaszinója, a soproninak sincs, csak a Vajna-birodalom rendelkezik a vegas.hu engedélyével 2024-ig. az illegális oldalakat pedig elvileg blokkolja a Szerencsejáték Felügyelet.

A kaszinók adótitkaira elvileg nagyon kíváncsi a kormány is. A jövőben már Bártfai-Mager Andrea, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter is tudni fogja azoknak a kaszinóknak az adótitkait, amelyek megbízható szerencsejáték-szervezőként kaptak koncessziós jogot a kormánytól - derült ki abból, a mostanra már megszavazott törvénymódosítási javaslatból, amit a kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtott be a parlamentnek. A dokumentum szerint a Pénzügyminisztérium felügyelete alatt álló adóhatóságnak kell tájékoztatni a kaszinós adótitkokról a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért is felelős Bártfai-Mager Andreát.