Aggódnak a jövőjük miatt az OTP ügyfelei

A koronavírus-járvány elbocsátási hullámot indított el, így a munkavállalók körében erősödtek az egzisztenciális félelmek. Az OTP Bank minden második hitelfelvevője igényli immár a törlesztési védelmét - adta hírül a pénzintézet.

A Groupama Biztosító - az OTP Bankkal közösen - már hosszú ideje kínál hiteltörlesztési problémákra - keresőképtelenség, munkanélküliség - megoldást jelentő biztosításokat az OTP Bank jelzáloghiteleihez, személyi kölcsöneihez, hitelkártyáihoz és folyószámla hiteleihez, valamint a babaváró kölcsönhöz.

A törlesztési biztosítások rendkívül népszerűek, az OTP Bank minden második hitelfelvevő ügyfele igénybe veszi ezt a konstrukciót. A legtöbben a személyi kölcsönökhöz és jelzáloghitelekhez választják. Jelenleg több mint 600 ezer ügyfél rendelkezik Groupama törlesztési biztosítással. Ezek a termékek nem csak hitelfelvételkor, hanem később, akár a "karosszékben ülve", online csatornákon is igényelhetőek - mondta Budai József, az OTP Bank bankbiztosítási főosztályvezetője.

A feltételek a járvány idején is változatlanok: ha munkanélküliség vagy keresőképtelenség miatt nehézséget okoz a törlesztés, akkor a bajba jutott ügyfél kérésére a biztosító átvállalja a részletek fizetését. A biztosított dönthet úgy, hogy a moratórium lehetőségének ellenére is igénybe veszi a biztosító szolgáltatását. Ez azt jelenti, hogy - kár esetén, a biztosító szolgáltatásakor - ebben az időszakban is folyamatosan csökken a hiteltartozása összege, nem keletkezik kamatnövekmény, és később sem nő a szerződése futamideje. Abban sincs változás, hogy rokkantság vagy halál esetén akár a teljes hiteltartozást kifizeti a biztosító. Fontos tudni, hogy az ügyfeleket akkor is megilleti a biztosítási védelem, ha a koronavírus-járvány miatt kerülnek nehéz helyzetbe.

A járvány kezdete óta eddig több mint 500 ügyfél jelezte kárigényét felénk és kérte a törlesztés átvállalását, illetve a hitele teljes kifizetését. Ez a szám várhatóan tovább nő a következő hónapokban - fogalmazott Berentés László, a Groupama Biztosító bankbiztosítási igazgatója.

Az elmúlt hetekben érezhetően megnőtt a kereslet a hitelek mellé igényelhető törlesztési biztosításokra. A termékek folyamatosan elérhetőek az OTP Bank értékesítési hálózatában.