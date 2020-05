Ahogy pályázott, még aznap megkapta a tao-százmiliókat a felcsúti csapat

Tavaly év végén módosították a társasági adó felhasználásáról szóló törvényt, amely lehetővé tette, hogy akár 100 százalékig támogatásból valósítsanak meg a sportklubok ingatlanberuházásokat. A Felcsúti Utánpótlás-neveléséért Alapítvány valószínűleg a koronavírus-járvány miatt élt a lehetőséggel: március 9-én pályáztak, még aznap meg is kapták a 200 millió forintos támogatást.

A felcsúti focialapítványnál úgy gondolhatták, ha már adott a lehetőség, élnek vele és megspórolnak maguknak 200 millió forintnyi önerőt - kezdi cikkét az Mfor.hu arról, hogy a kormány még tavaly év végén egy módosítással lehetővé tette, hogy a tao-támogatásokból akár 100 százalékig fedezni lehessen egy ingatlanberuházást. Korábban ugyanis elvártak önerőt (általában 30 százalékot), de ha az adott beruházás már elkezdődött, vagy még érdemben nem kezdődött el, de a szervezetnek még van lehetősége a sportfejlesztési programját legalább 2 évvel meghosszabbítani, akkor a teljes fedezetet meg lehetett pályázni.

Mivel az Nb 1-ben a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia révén érdekelt csapatnál az elmúlt években rendre komoly tao-keret jött össze: 2019-ig nyolc év alatt majdnem 25 milliárd forint támogatás ment így Felcsútra, ahelyett hogy a nyereséges cégek az adót az államkasszának fizették volna be. Vagyis akár drágább programok teljes tao-finanszírozására is volt forrás, amelyet meg is pályáztak a Magyar Labdarúgó Szövetségtől. A portál szerint valószínűleg a koronavírus-járvány miatt dönthettek a pályázás mellett: a csapat március 9-én nyújtotta be a módosításra vonatkozó kérelmét, a szövetség pedig még aznap kiadta a támogató határozatát.

A módosítás értelmében egy előfinanszírozott és egy utófinanszírozott ingatlanberuházást fedezne Felcsút teljes mértékig az adófizetők pénzéből. A TAO-támogatás így:

az előfinanszírozott ingatlanberuházás esetén 375,2 millióról 541 millióra emelkedik,

az utófinanszírozott projekt esetén pedig 76 millió forint után 109,7 millió forint TAO-t használnak fel.

A csapat egyébként egy futódombot és egy LED-falat épít, valamint felújítják a 2006-ban épült kollégiumi épületet. A külső és belső berendezések, bútorok cseréjével együtt. Összesen így mintegy 200 millió forintot spóroltak meg.

Az MLSZ egyébként a koronavírus-járvány miatt nem fukarkodik: az összes Nb 1-es csapat koronavírus-tesztelésére 10-10 millió forintot biztosít.