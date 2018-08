Akadozások Pakson: újraindították a leállított blokkot

Szombat hajnaltól ismét üzemel a paksi atomerőmű harmadik blokkja, amelyen rendkívüli karbantartást végeztek - közölte honlapján az erőmű. Korábban a hőhullám miatt majdnem le kellett állítani az erőművet.

A blokkot egy szivattyú meghibásodása miatt augusztus 14-én állították le. Kovács Antal, az atomerőmű kommunikációs igazgatója arról tájékoztatott, hogy a berendezés cseréje után a 3. blokk újra a névleges teljesítményen működik - idézi az MTI.

A hőség miatt az elmúlt hetekben amúgy is kevesebb áramot termelt a szokottnál a paksi atomerőmű, lehetett volna azonban ennél sokkal rosszabb is a helyzet. A Duna ugyanis - többek között az alacsony vízállás miatt - olyan mértékben melegedett fel, ami már az atomerőmű szerint is "adminisztratív korlátot jelent a blokkok üzemeltetésére" - tudta meg a G7.hu.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a víz hőmérséklete tovább emelkedik, akkor tovább kellett volna csökkenteni az áram termelését, vagy akár le kellett volna állítani az egész erőművet. Ráadásul a vízhőmérséklet mérése Paksnál augusztus eleje óta technikai akadályokba ütközik, így az ezt ellenőrző hatóság a legmelegebb napokon csak a reggeli órákban - tehát amikor a leghidegebb a víz - rögzítette a hőfokot. A 3-as blokkban egyébként éppen a hűtésért felelős szivattyú romlott el, ezért kellett leállítani.

Mindenki rosszul járt volna

Paks leállása gyakorlatilag katasztrófa lenne a hazai villamos-energiaellátás szempontjából, hiszen az erőmű a teljes hazai termelés több mint felét adja, a fogyasztásnak pedig bő harmadát fedezi (a különbség abból adódik, hogy elég jelentős az import).

Az teljesen normális dolog, hogy nyáron az atomerőmű (és úgy általában a hőerőművek) hatásfoka csökken, a fizika törvényszerűségei miatt van így. A fő gondot a hűtővíz melegedése okozza, emiatt ugyanis a kondenzátorok kevesebb gőzt képesek lekötni, így egy függvény mentén automatikusan csökken az erőmű teljesítménye.

A G7.hu szerint ez a magyarázata annak, hogy Paks télen több áramot képes termelni. Akkor a blokkok 510 és 520 megawatt közötti villamos teljesítményt is leadnak, szemben a nyári 480-490 megawattal. Most a nagy meleg miatt még a szokottnál is nagyobb mértékben esett vissza a kibocsátás: Kovács Antal, az atomerőmű kommunikációs igazgatója a portálnak azt mondta, hogy az elmúlt hetek nagy kánikulájában 470-480 megawatt körüli teljesítmény volt a jellemző. Mivel ez minden nyáron így van, a teljesítménycsökkenés pedig radikálisnak semmiképpen nem nevezhető, önmagában ezek a fizikai folyamatok nem is jelentenek komoly problémát.

