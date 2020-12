Akár 500 ezer forint jóváírást kaphat a közüzemi számláira a Díjnettől

2021. január 6-ig lehet jelentkezni a Díjnet akciójára, amelyben akár 500 forintos jóváírást kaphat az, akit kiválasztanak a január 18-i sorsoláson.

Bár egyre népszerűbb Magyarországon az online számlafizetés a közüzemi díjak rendezése esetében is, most nyereményjátékkal próbálja rábírni az embereket a Díjnet Zrt., hogy ezt a - járványidőszakban hasznos és biztonságos - fizetési módot vegyék igénybe. A szabályok szerint egy résztvevő egy heti nyereményért játszhat november 23. óta, amelynek értéke 50 ezer forint. Ezeket a hétfői napokon sorsolják ki azok között, akik elfogadják a nyereményjáték szabályzatot és megfelelnek az abban foglalt követelményeknek, mindössze vagy már meglévő, vagy újonnan nyitott Díjnet-fiók kell hozzá. A nyereményjáték végén pedig az összes heti nyereményben résztvevő természetes személy a fődíj sorsolásban is automatikusan részt vesz.

Részt venni az akcióban egészen 2021. január 6-ig lehet. A győzteseket pedig emailen értesíti a szolgáltató. További részletek a társaság honlapján olvashatók.

November végén a cég azt közölte, a pandémia hatására is, az elmúlt egy évben 10 százalékkal, 787 ezerre nőtt a Díjnet felhasználóinak száma, a befizetett számlák összértéke pedig megközelítette az 50 milliárd forintot. A legnépszerűbb a bankkártyás fizetési mód, az elmúlt egy évben 4,1 millió ilyen tranzakciót indítottak -, de egyre többen használják e-számláik befizetésére az iCsekk alkalmazást is. Utóbbival októberben már 56 ezer fizetést indítottak, ami 28 százalékos növekedés az előző évhez képest. Veszített ugyanakkor jelentőségéből a netbankon keresztüli számlafizetés, októberben 3 százalékkal kevesebb, 60 ezer ilyen tranzakciót kezdeményeztek.