Akinek nagyon bejött a kormány adócsökkentése

- Tibi, itt az Audink a gyári standon!- He?!- Tudod, AZ az Audi. A fehér 100-as kupé, a piros bőr belsővel...- Ne...azért oda el kéne menni szelfiznünk.Már zárt a kiállítás, Ponton eladva, és most valahogy előbb párologtak el a népek, mint az előző napon. De ezt nem hagyhatjuk ki, másnap én már hazajövök, mert vár a következő utazás. Gyerünk!Nincs már senki, csak a pincérek-pultosok tartanak munkaértekezletet a standon, de még égnek a fények. Basszus, ezt a fotót csináljuk meg, bár Zsolt már hajlana arra, hogy hagyná a fenébe. De most én nem engedek. Ez tényleg az a kocsi, nem hinném, hogy hegyekben áll a múzeumban ez a szín-belső kombó.