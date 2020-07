Akkora gépet építettek Magyarországon, amilyet még nem láttunk

Az egyik legnagyobb magyar építőipari társaság speciális igénye szerint fejlesztette ki és valósította meg a magyar tulajdonú Unicranes & Logistics Kft. azt az óriás bakdarut, ami hazánkban – mind a méreteit, mind a teljesítményét tekintve – az elsőnek számít az utóbbi évezredben.

Jellemzően hajógyárakban, kikötőkben, nagy ipari létesítményekben, szabadtéri raktárterületeken használnak óriásméretű bakdarukat. Ez alkalommal a Market Építő Zrt. leányvállalata, a Prebeton Zrt új vasbetonelem gyárába telepítettek egyet.

Az építőipari társaság a több évtizedes munkakapcsolat alapján kereste meg az Ujhelyi Csabát, az Unicranes & Logisztikai Kft tulajdonosát, hogy speciális feladatok elvégzésére alkalmas, óriás bakdarut fejlesszen ki és helyezzen üzembe. A magyarországi darupiacon meghatározó szerepet betöltő, ISO-tanúsítvánnyal is rendelkező cég innovatív fejlesztői mintegy fél év alatt hozták létre a Góliát bakdarut, amellyel nemcsak a nagy vasbeton elemek mozgatása válik könnyebbé és gyorsabbá, hanem a szállítás előkészítéséhez szükséges raktározó, szortírozó feladatokat is el lehet vele végezni, s ezzel a kamionokra rakodás is biztonságosabbá válik.

A Góliát bakdaru nagy területeket képes kiszolgálni, 16+16 tonna teherbírású, negyven méter fesztávú, a darupálya hossza pedig 120 méter. A pályamenti áramellátás merev, szigetelt műanyag védőburkolattall ellátott áramvezető. Rádiós távvezérléssel a hosszú darabokat is könnyebb mozgatni. A két futómacska - villamos-szinkronizációval és igény szerint azonos sebességgel - haladásirányban és emelésirányban is együtt vagy külön-külön is tud mozogni - mondta Ujhelyi Csaba (képünkön).

Az energiatakarékos Góliát bakdaru acélszerkezeteit, a gépészeti és villamos egységeit, a darupályát, valamint a pályamenti oszlopokat és az áramvezetékeket a helyszínen üzembe helyezték. A túlméretes fuvarnak számító óriásdarut közúton csak éjszaka és rendőri felvezetéssel lehetett az előre meghatározott útvonalakon szállítani.